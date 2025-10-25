Erica Martinelli: età, fidanzato, dove vive, studi, Amici, il rapporto con Rosa Chemical

Ballando con le stelle non è solo un programma di tecnica, di talento e di coreografie mozzafiato. E’ anche una vetrina di professionisti della danza, che grazie ad esso, conquistano visibilità nazionale. Tra queste figure spicca Erica Martinelli, ballerina di alto livello che ha saputo farsi notare non solo per le sue capacità sulla pista da ballo, ma anche perché riesce a trasmettere passione e dinamismo in ogni performance. Dopo aver fatto il suo debutto televisivo al fianco dell’attore turco Furkan Palali, Erica è tornata in quest’ edizione accanto a Rosa Chemical, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità.

Chi segue il mondo della danza sa quanto la disciplina richieda dedizione e sacrificio, e Erica è l’esempio perfetto di questa realtà. Giovanissima, ha coltivato un sogno che l’ha portata a trasformare la passione in professione. La sua determinazione, unita a un naturale talento, l’ha condotta a raggiungere traguardi importanti nel circuito agonistico italiano e a confrontarsi con progetti internazionali di rilievo. Ma chi è davvero Erica Martinelli fuori dal palcoscenico?

Nonostante la grande visibilità, Erika mantiene un profilo riservato sulla sua vita privata, che riesce a conciliare con l’impegno professionale. La ballerina condivide sui social scampoli della quotidianità sia dentro che fuori gli studi della Rai. Su Instagram ha un seguito di oltre 17.500 follower.

Una carriera costruita con passione

Nata a Roma nel 1996, Erica ha iniziato a ballare all’età di otto anni, con una passione che subito si è trasformata in vocazione. La sua formazione si concentra principalmente sullo stile latino-americano, ma la ballerina si distingue anche per la padronanza della danza classica e moderna, riuscendo a muoversi con disinvoltura tra generi diversi. La costanza e l’impegno le hanno permesso di partecipare per tre anni consecutivi alle finali dei Campionati Italiani, fino a conquistare due medaglie di bronzo tra il 2014 e il 2015.

Questi risultati le hanno aperto le porte a collaborazioni prestigiose, tra cui il progetto internazionale Burn the Floor, dove Erica si è esibita anche come insegnante, dimostrando non solo talento, ma anche capacità didattiche e leadership. Un percorso che l’ha portata oggi a essere riconosciuta come una delle ballerine più promettenti della sua generazione.

Il 2024 segna il debutto televisivo di Erica come maestra a Ballando con le stelle, dove ha affiancato Furkan Palali. Quest’anno con Rosa Chemical, un personaggio controverso che non passa inosservato e che sta facendo discutere per la sua, per niente velata, passione per i piedi: “Questa passione per i piedi arriva dal feticismo che è una diramazione dell’ambito sessuale in cui una persona sceglie una parte del corpo che gli piace molto, io ho scelto i piedi. E in particolare i piedi della mia ballerina“. Ha dichiarato il cantante.

Ballando con le stelle e Rosa Chemical: una bella complicità

Tra Erica Martinelli e Rosa Chemical la sintonia è evidente, e i fan non smettono di interrogarsi: si tratta solo di un feeling professionale o c’è qualcosa di più? La coppia ha recentemente condiviso sui social un video accompagnato dalla romantica colonna sonora di Photograph di Ed Sheeran, mostrando momenti di complicità e affetto anche fuori dal set dello show. Passeggiate mano nella mano, risate, carezze e pasti condivisi rivelano un legame speciale, senza però confermare nulla in modo definitivo.

Nessun bacio né gesti inequivocabili: la linea tra amicizia profonda e possibile storia d’amore rimane sottile. Tra chi sospetta una strategia per attirare attenzione (“Tutta pubblicità”, scrivono alcuni utenti) e chi spera in un legame romantico, la maggioranza dei fan sembra entusiasta. Nei commenti al video si leggono messaggi di sostegno e curiosità: “Finalmente!”, “Spero diventino una bella coppia anche fuori dal ballo”, “Chissà se sono già fidanzati!”. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito.