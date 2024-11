Enzo Paolo Turchi lascia definitivamente il Grande Fratello 2024

Dopo oltre due mesi di permanenza nella casa, Enzo Paolo Turchi ha deciso di lasciare definitivamente la casa del ‘Grande Fratello 2024‘. Il motivo? La mancanza della moglie Carmen Russo e della piccola Maria. Il coreografo, ad inizio intervento, ha smentito categoricamente le voci, circolate sul web, di uno spettacolo di danza che lo avrebbero visto impegnato in questi giorni tanto da dover rinunciare al reality di Canale 5. Ecco cosa ha detto stasera agli ormai ex compagni di avventura (Qui, il video):

“E’ chiaro. Io lascio la casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo. Lo sapevate, più o meno, perché ho cercato di nascondere ma non è stato facile. Ho sempre detto che il Grande Fratello l’ho vinto quando mi hanno chiamato, ogni volta che superavo i miei problemi interni molto gravi, li ho risolti grazie al Grande Fratello, al pubblico e a voi che mi avete dato la forza. E’ stato duro. Senza escludere nessuno. Spero che, da parte mia, vi abbia lasciato qualcosa, che vi possa servire nella vita. Non vi ho dato consigli ma ho detto solo la mia esperienza che i più grandi devono tramandare. Non cambiate, migliorate quello che avete. Sappiate che, veramente, vi voglio bene. E ringrazio per tutto quello che mi avete dato, mi è servito a superare dei problemi. Sono riuscito a parlare dei miei problemi con qualcuno senza nessun interesse. E’ un gioco, non dimenticatevelo. La mia famiglia è importante. Ogni tanto, ricordatevi di me”.

Il danzatore ha accettato, inoltre, l’invito di Alfonso Signorini di rientrare come guest star per delle lezioni di danza assai speciali:

“Sei entrato, esci con qualche certezza in più. Faccio mio il tuo desiderio. Ti dico potrai entrare nella casa a fare tanti balletti , per proporre al pubblico qualcosa di bello da vedere”.

All’uscita, l’ormai ex gieffino è stato accolto dalla figlioletta e dalla moglie:

“Sei stato bravissimo e fortissimo”.