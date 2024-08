Solo pochi giorni fa, è stato ufficializzato l’ingresso di Enzo Paolo Turchi nella casa del ‘Grande Fratello’ a partire dal prossimo 16 settembre 2024.

“Carmen Russo è molto gelosa del suo Enzo Paolo. Lui stesso ha rivelato che semmai dovesse partecipare a questo reality la moglie lo avrebbe avvisato e ci sarebbero anche delle cose che dovrebbe fare. Gli ha detto di non guardare assolutamente altre donne. Lui, poi, le ha risposto, stando alle sue parole, che semmai dovesse ritrovarsi attorno belle donne, l’occhio potrebbe cadere. Ha però tenuto a tranquillizzarla in quanto non andrebbe mai oltre. Il suo cuore è solo di Carmen e batte per lei” ha riportato il settimanale ‘Nuovo Tv’ in edicola questa settimana.

Il coreografo, nel lontano 2005, partecipò come naufrago a L’Isola dei Famosi’ di Simona Ventura. Però, dopo qualche settimana, si dovette ritirare per un serio problema di salute:

“Non saranno le emorroidi a farmi scappare dalla casa! Non posso confermare nulla adesso, ma posso dire che mi piacerebbe entrare. Di certo, se dovessi soffrire di emorroidi come mi successe in Honduras potrei gestire la situazione in modo più semplice: laggiù non c’era nemmeno il bagno. In questo caso se dovesse capitare sarebbe più facile. Nostra figlia Maria si divertirebbe a fare il tifo per me”

Anche la moglie è stata una Vippona della versione vip del realiy condotto da Alfonso Signorini. Ha partecipato come concorrente a ‘Tale e quale show’, a ‘L’Isola dei Famosi’ e alla versione spagnola (vincendola), ‘Supervivientes’.

Chi è Enzo Paolo Turchi del Grande Fratello 2024 – 2025? Età, lavoro, Instagram

Il ballerino ha 75 anni ed è sposato dal 1987 con Carmen Russo. La coppia ha una figlia di 11 anni, Maria, nata con la fecondazione assistita. Nel corso della sua decennale carriera ha ballato con delle icone della danza come Raffaella Carrà (con cui ha inventato il ‘Tuca Tuca’) e Oriella Dorella. Ha un profilo Instagram @enzopaoloturchi che, ad oggi, conta oltre 36 mila followers.