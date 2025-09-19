Enzo Iacchetti: età, compagna, il titolo di studio, l’ex fidanzata velina, dove vive

Enzo Iacchetti è finito al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi giorni per l’intervento avuto a E’ sempre carta bianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. La risposta data a Eyal Mizrahi in diretta, per difendere il popolo palestinese, è rimbalzata praticamente ovunque. Volto notissimo di Canale Cinque, oggi ha 73 anni e ormai da qualche tempo presenzia in vari programmi televisivi nelle vesti di opinionista.

Vanta alle spalle una lunga carriera nel mondo della televisione, ma dopo aver finito la scuola, aveva intrapreso tutt’altro percorso. Chi è la sua ex fidanzata velina, dove vive, chi è l’attuale compagna e chi sono i figli: tutto quello che si deve sapere su Iacchetti.

Curiosità Enzo Iacchetti, famiglia, compagna e dove vive

Enzo Iacchetti si è diplomato in Ragioneria e subito dopo gli studi aveva deciso di iscriversi alla Facoltà di Psicologia, ma non ha mai concluso l’università. Ha iniziato la sua carriera come cabarettista, per poi proseguire come comico in televisione, tra la Rai, Telemontecarlo e Mediaset. Il suo volto è associato in modo indissolubile a quello di Ezio Greggio, con cui ha condotto Striscia la Notizia dal 1994.

Il famoso conduttore ha un figlio di 39 anni, Martino Iacchetti, nato dal matrimonio con Roberta. La vita privata di Enzo Iacchetti è stata spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa. Nel 2002 ha iniziato una relazione con Maddalena Corvaglia, che all’epoca era la velina bionda di Striscia la Notizia, il loro amore è infatti nato dietro le quinte. La storia è durata cinque anni, nel 2007 la coppia si è separata. Il conduttore ha sempre descritto questa relazione come un legame molto forte e intenso.

Successivamente ha avuto una relazione con l’arredatrice Tania Peli e poi dal 2016 al 2020 con la gieffina Rosa Zamponi. Non si sa se attualmente abbia una compagna o sia single, in un’intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera aveva raccontato come fosse alla ricerca di un “rapporto d’anima”. Aggiungendo: “(…) La parte sessuale di me si è trasferita nella testa: spero di riuscire ancora a far l’amore, ma penso che accadrà solo se troverò questo tipo di rapporto”.

Il conduttore, sebbene sia una persona esuberante e vivace, in realtà ama vivere nel silenzio, come lui stesso ha raccontato: “(…) Vivo in solitudine e amo il silenzio (…). Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere”. Enzo Iacchetti ha un profilo Instagram che conta 240mila followers, è molto attivo e condivide spesso video in cui commenta temi legati all’attualità o altro. Proprio negli ultimi giorni è da qui che ha condiviso un filmato in cui ha spiegato come non abbia intensione di rimangiarsi alcuna parola detta a E’ sempre carta bianca, ricevendo molti like e commenti di ringraziamento per le sue esternazioni nel programma di Bianca Berlinguer.