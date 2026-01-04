Enrica Bonaccorti si mostra senza parrucca sui social: la foto e i commenti dei fan

La conduttrice ha pubblicato su Instagram uno scatto senza la parrucca, continuando la sua battaglia contro il tumore al pancreas con coraggio. A circondarla l’affetto dei fan e il supporto della figlia Verdiana.

Enrica Bonaccorti continua a mostrare un coraggio straordinario nella sua battaglia contro il tumore al pancreas. La conduttrice 76enne ha recentemente pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae senza parrucca, un gesto di grande autenticità e forza che ha commosso i suoi follower. L’immagine, accompagnata da parole di speranza, ha ricevuto migliaia di commenti di affetto e sostegno da parte dei fan che continuano a seguirla in questo difficile percorso.

Durante un’intervista a Verissimo, Enrica si era mostrata sorridente e senza filtri dimostrando di non aver perso l’ironia che l’ha sempre contraddistinta, chiedendo a Silvia Toffanin e ai telespettatori se stesse bene con la parrucca biondissima, non nascondendo il fatto di indossarla. Una trasparenza assoluta che è diventata un tratto distintivo del suo modo di affrontare la malattia.

Enrica Bonaccorti, diagnosi e percorso di cura

Lo scorso settembre Enrica aveva rivelato sui social di essere malata, con un post su Instagram accompagnato da una foto che la ritrae su una sedia a rotelle, spinta dalla figlia Verdiana, rivelando la diagnosi di tumore al pancreas e facendo riferimento anche a Eleonora Giorgi, morta a marzo all’età di 71 anni per un cancro al pancreas.

L’attrice ha scoperto il tumore lo scorso luglio, quando si era recata dai suoi medici di fiducia perché avrebbe dovuto impiantare uno stent nell’addome, e i dottori si sono accorti che qualcosa non andava, decidendo di approfondire fino alla terribile diagnosi. La scoperta è avvenuta per caso durante una visita, senza aver avuto sintomi particolari se non una grande fiacca.

Senza filtri a Verissimo

Nella puntata di Verissimo del 14 dicembre, ospite con la figlia Verdiana, Enrica si era espressa sulle condizioni di salute dopo il ciclo di terapie: “Non ho tantissime speranze ma non sono disperata. Il prossimo step è importantissimo, tra meno di un mese saprò cosa delle mie cure ha funzionato e cosa invece non ha funzionato”. La conduttrice aveva spiegato: “So già che la chemioterapia non ha funzionato granché, ma mi sono sottoposta a molta radioterapia e tra meno di un mese capiremo gli effetti”.

Il sostegno della figlia Verdiana

Per quattro mesi Enrica è vissuta isolata dal mondo e chiusa in casa, senza voler vedere nessuno: “Non avevo voglia di parlare con nessuno, non rispondevo al telefono, non tiravo neanche su la serranda della camera da letto. Volevo annullarmi e non volevo far nulla: per quattro mesi sono stata proprio assente a me stessa”.

In questo percorso difficile, la figlia Verdiana è stata un pilastro fondamentale. Al suo fianco durante le apparizioni tv e nella vita quotidiana, Verdiana ha sempre mostrato un atteggiamento positivo e combattivo: “Questa la vinciamo”, ha dichiarato a Verissimo, trasmettendo speranza e determinazione.

Di nuovo in tv

Dopo mesi di silenzio, Enrica Bonaccorti è tornata in televisione per raccontare la sua storia. L’appuntamento più recente è fissato per oggi a Domenica In con Mara Venier, dove la conduttrice rivivrà la sua carriera e la vita privata senza nascondere la battaglia contro la malattia.

In passato la conduttrice ha anche raccontato di aver già fatto testamento e dato le indicazioni per il funerale, con tanto di canzoni che vorrebbe venissero cantate quel giorno: le musiche di George Gershwin e Annie Lennox, la cantante degli Eurythmics, una delle sue voci preferite. Nonostante la gravità della situazione, Enrica ha trovato la forza di condividere la sua esperienza, diventando un esempio di coraggio per molte persone che affrontano battaglie simili.