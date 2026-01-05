Enrica Bonaccorti a Domenica In, il pranzo di Natale da Mara Venier e l’incertezza: “Sono in un limbo”

“Sono in un limbo”. Con queste parole Enrica Bonaccorti ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute nella puntata di Domenica In di ieri pomeriggio.

La conduttrice 76enne, ospite di Mara Venier, ha raccontato con compostezza e coraggio la battaglia contro il tumore al pancreas diagnosticato lo scorso settembre, rivelando l’attesa angosciante per i risultati degli ultimi esami.

L’attesa delle risposte mediche

“Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo” – ha spiegato Enrica Bonaccorti, ospite dello studio di Rai 1 – “devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire”.

Nelle ultime ore la conduttrice si è sottoposta a una TAC e a tutti gli esami necessari: “Suppongo le risposte arriveranno nel giro di 7-8 giorni – ha dichiarato, aggiungendo poi con ottimismo – non sono mai stata pessimista ma non voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore”. Quindi una frase che ha molto colpito il pubblico: “Sono un po’ vigliacca, perché non penso mai al futuro”, ha ammesso con sincerità.

Il silenzio dopo la diagnosi e il riferimento a Eleonora Giorgi

Enrica Bonaccorti ha rivelato di essersi chiusa nel silenzio per settimane dopo la diagnosi, allontanandosi da amici e colleghi: “All’inizio mi sono cancellata, è stato faticoso uscire da questo silenzio con me stessa. Non so perché sia andata così”, ha spiegato. Il riferimento è andato immediatamente a Eleonora Giorgi, scomparsa nel marzo 2025 a 71 anni proprio per un tumore al pancreas.

“Ho seguito la storia di Eleonora Giorgi, che ha affrontato questa malattia. Quando è arrivata la diagnosi, ho pensato che non sarei stata in grado di comportarmi nella stessa maniera e mi sono chiusa in me stessa”, ha confidato la conduttrice, che aveva annunciato la malattia sui social proprio facendo riferimento proprio alla collega, scomparsa poche settimane fa: “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione”, aveva scritto in un post indirizzato al suo pubblico e accompagnato da una foto in sedia a rotelle spinta dalla figlia Verdiana.

L’affetto ritrovato e il Natale con Mara Venier

Tuttavia, proprio nel momento più difficile, Enrica Bonaccorti si è sentita travolta dall’affetto del pubblico e degli amici ritrovati: “Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po’ – ha ammesso con commozione – questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come alcune amicizie che si erano un po’ perse. Con te, Mara, con Renato Zero…”.

Proprio con Mara Venier, Enrica Bonaccorti ha rivelato di avere trascorso il Natale: “A casa mia, alla vigilia di Natale, hai mangiato tutto”, ha scherzato la conduttrice. Un momento di leggerezza che ha spinto Mara a dire: “Festeggiamo insieme Natale anche l’anno prossimo”. La risposta di Bonaccorti, tra gli applausi del pubblico: “Va bene, io ci sono. Speriamo”.

Enrica Bonaccorti, una carriera lunga e importante

A Verissimo il 14 dicembre scorso, sempre con la figlia Verdiana al suo fianco, la conduttrice aveva già parlato delle sue cure: “La chemioterapia non ha funzionato granché, ma mi sono sottoposta a molta radioterapia. Non ho tantissime speranze ma non sono disperata”.

Parole dure ma oneste, che testimoniano il coraggio di una donna che ha deciso di non nascondersi più, affrontando la malattia con la dignità che ha sempre contraddistinto la sua carriera televisiva.

Una carriera lunga che l’ha vista muovere i primi passi a teatro per poi esordire al cinema e infine arrivare in TV con programmi di intrattenimento – l’esordio fu con Il Sesso Forte – ma anche di approfondimento e di un certo spessore: su tutti Italia Sera con Piero Badaloni e Mino Damato, una striscia quotidiana antesignana degli attuali preserali. Poi Pronto Chi Gioca, sostituendo nientemeno che Raffaella Carrà su Rai Uno, che nel frattempo era passata a Mediaset, e anche Domenica In. Quindi, su Mediaset, una primissima versione di Non è la Rai con Paolo Bonolis.

La sua ultima presenza da conduttrice in TV su TV8 con Ho qualcosa da dirti, poi molte presenze da opinionista (Mattino 5, Pomeriggio Zona Bianca, ItaliaSì)