Endless Love, chi è e cosa fa il bellissimo marito di Neslihan Atagul

Il pubblico italiano ha imparato a conoscere e amare Neslihan Atagül, grazie al ruolo di Nihan nella soap opera turca Endless Love trasmessa anche in Italia (con enorme successo).

Ma se sullo schermo la sua storia d’amore con Kemal (interpretato da Burak Özçivit) ha fatto sognare milioni di telespettatori, nella vita reale l’attrice ha trovato il suo “per sempre” accanto a un collega altrettanto famoso, Kadir Doğulu.

Un amore nato sul set e coronato dal matrimonio, che resiste nel tempo tra complicità e – alla base – una forte amicizia. Nonostante un curioso alterco scoppiato proprio alla vigilia delle nozze…

L’incontro sul set e l’inizio di una storia speciale

Neslihan e Kadir si sono conosciuti nel 2013 durante le risprese della serie turca Fatih Harbiye. Un incontro magico per entrambi. La sintonia tra loro era palpabile tanto che in breve tempo la collaborazione professionale si trasformò in un legame sentimentale.

Come ha raccontato la stessa Atagül in una intervista a Verissimo, la loro relazione si è sempre basata su un’intesa profonda, capace di andare oltre le parole. “Parliamo molto, ma a volte basta un solo sguardo per capirci. Siamo migliori amici oltre che compagni di vita”, ha rivelato l’attrice.

Dopo tre anni di fidanzamento, i due si sono sposati nel 2016 con una cerimonia intima ma elegantissima a Istanbul, suggellando così un amore che oggi continua a rappresentare uno dei legami più solidi nel panorama televisivo turco.

Il famoso litigio prima del matrimonio

Nonostante la serenità che contraddistingue il loro rapporto, la coppia non è certo stata immune da momenti di tensione. La stessa Neslihan ha svelato un divertente retroscena che risale a poco prima delle nozze.

All’epoca l’attrice era molto giovane e il futuro marito coltivava una grande passione per le moto. “Kadir aveva tre moto e collezionava caschi a cui teneva moltissimo”, ha raccontato Neslihan. Un giorno, accecata dalla rabbia dopo una discussione, distrusse tutti i caschi del compagno.

Un gesto impulsivo che oggi l’attrice ricorda con un sorriso sulle labbra, un po’ come il simbolo della passionalità che c’era e c’è ancora nel loro rapporto. La lite non lasciò strascichi. Poco dopo arrivò il matrimonio e da allora i due sono insepararabili.

Ma chi è Kadir Doğulu?

Ma chi è davvero Kadir Doğulu, l’uomo che ha rubato il cuore della bella Neslihan? Nato a Mersin nel 1982, Kadir è un attore affermato nel panorama televisivo turco. Ha preso parte a numerose serie di successo tra cui Pis Yedili e Sevdam Alabora, fino ad arrivare a produzioni più recenti che lo hanno consacrato come uno dei volti tv più apprezzati dal pubblico.

Oltre alla carriera di attore, Kadir ha intrapreso anche la strada della produzione, dimostrando di essere a tutti gli effetti un artista poliedrico. Ls sua passione per la recitazione si intreccia con quella per lo sport, in particolare le moto, ed è indubbio il suo amore profondo per la sua famiglia e per la moglie.

“Non litighiamo mai sul set, perché se io penso una cosa, lui la capisce subito”, ha confidato Neslihan a Silvia Toffanin. Un’intesa davvero invidiabile che senza dubbio li aiuta a superare insieme anche i momenti di maggior difficoltà.