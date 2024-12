Emanuele Fiori: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024

Nel corso della sedicesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, stasera 2 dicembre, un nuovo concorrente ha varcato la porta rossa più spiata d’Italia. Si tratta di Emanuele Fiori, che, assieme a Chiara Cainelli, la Miss Italia Zeudi Di Palma, il fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini e la coppia mamma e figlia, composta da Maria Monsè e Perla Maria Paravia, arricchiscono il cast di questa edizione.

Conosciamolo meglio:

Chi è Emanuele Fiori del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Emanuele è nato nel 1996. Ha, quindi, 28 anni. E’ originario di Cagliari ma vive a Milano. Ha una passione sfrenata per il judo ed ha un passato da calciatore. E’ un fisioterapista.

Si legge sul sito del suo centro fisioterapico: “Emanuele è un fisioterapista specializzato nell’ambito ortopedico e nella riabilitazione sportiva, con esperienza nel mondo del calcio. Ha effettuato tirocinio presso il settore giovanile del A.C. Milan, presso il FIFA medical center of excellent Isokinetic e presso Physioclinic di Milano.

Specializzato nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di traumi ortopedici e sportivi.

Competenze nei massaggi linfodrenanti e nell’utilizzo di tape, kinesiotape e apparecchi di terapia fisica quali TENS, ultrasuoni, tecarterapia, laserterapia”.

Non è fidanzato. Ha un fratello gemello, Daniele, a cui è legato in maniera assai viscerale. Ama viaggiare, passare del tempo con gli amici.

Ha un profilo Instagram @_emanuele.fiori_.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco tutti i concorrenti al momento all’interno della Casa: Alfonso D’Apice (ex concorrente Temptation Island), Amanda Lecciso (sorella di Loredana Lecciso), Federica Petagna (ex concorrente Temptation Island), Helena Prestes (modella), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Lorenzo Spolverato (attore e modello), Luca Calvani (attore e modello), Luca Giglioli (parrucchiere), Mariavittoria Minghetti (medico), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Tommaso Franchi (idraulico), Yulia Bruschi (direttrice creativa locale lucchese) e Stefano Tediosi (modello, ex tentatore di Temptation Island).