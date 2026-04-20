Uomini e Donne oggi: Elisabetta rivela il malore in studio e il soccorso di Sebastiano. Le anticipazioni sorprendenti: lui lascia Simona e torna da lei all’Elba.

Elisabetta si sente male a Uomini e Donne: il malore e il soccorso dell’ex Sebastiano

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il clima si è fatto subito incandescente. Al centro dello studio, la dama Elisabetta si è ritrovata a gestire un confronto serrato con il cavaliere che sta frequentando, Pietro, ma l’ombra del passato è tornata a farsi sentire più forte che mai.

Il nome che aleggia nell’aria è sempre quello di Sebastiano Mignosa, l’ex con cui la ferita sembra tutt’altro che rimarginata.

La confessione di Elisabetta: “Mi sono sentita male”

Elisabetta, interpellata dalla padrona di casa Maria De Filippi, per aggiornamenti sulla sua nuova frequentazione, ha gelato il pubblico con una confessione inaspettata. La dama dell’Isola dell’Elba ha rivelato di aver avuto un malore improvviso proprio in studio durante la scorsa registrazione.

Un momento di forte debolezza che non è sfuggito all’occhio attento di Sebastiano. Nonostante la fine della loro storia, il cavaliere non ci ha pensato due volte.

Si è precipitato da lei, restandole accanto, nonostante il gelo sentimentale, e dimostrando una premura che ha riacceso immediatamente i dubbi sulla reale natura del loro distacco.

Un gesto di protezione che ha messo in seria difficoltà la nuova frequentazione della dama, visibilmente scossa da questo legame ancora così viscerale.

Elisabetta e Sebastiano, non è finita

Se in studio il confronto è teso, le anticipazioni delle prossime registrazioni promettono colpi di scena degni di un romanzo.

Il percorso di Sebastiano apparirà inizialmente deciso a voltare pagina. Il cavaliere, infatti, inizierà a frequentare una nuova dama, Simona, uscendo con lei e provando a esplorare nuovi orizzonti sentimentali. Ma il cuore, si sa, segue percorsi imprevedibili.

Secondo i rumors più accreditati sulle prossime puntate, il richiamo verso Elisabetta diventerà irresistibile.

Nonostante il tentativo di conoscere Simona, Sebastiano farà un clamoroso dietrofront: i due ex sono stati avvistati insieme nientemeno che all’Isola d’Elba. Una fuga romantica che profuma di riconciliazione e che mette la parola fine (per ora) ai dubbi del parterre.