Recentemente tornata in tv con una campagna pubblicitaria, Elisabetta Canalis tornerà anche alla conduzione televisiva, precisamente, a partire dal prossimo 1° settembre. Al timone della settima edizione di Vite da Copertina, programma in onda su Tv8, infatti, troveremo proprio la conduttrice e showgirl sarda (notizia pubblicata in anteprima da FQMagazine) che raccoglierà, quindi, il testimone di Rosanna Cancellieri.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Elisabetta Canalis ha parlato della sua nuova imminente avventura televisiva, un esordio per quanto concerne la conduzione in solitaria:

Mancavo da qualche anno dalla tv e avevo bisogno di mettere a fuoco davvero cosa volessi fare. Avevo delle idee mie e Sky mi ha proposto questo programma molto divertente, che in passato è stato condotto da altre persone, con l’idea di cambiargli immagine e renderlo più attuale.

Elisabetta Canalis è stata scelta direttamente da Antonella D’Errico, direttrice di Tv8:

Mi ha voluto la manager Antonella D’Errico: sono riconoscente per l’offerta, perché, dopo tanti anni di carriera, è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice.

L’ultimo programma condotto da Elisabetta Canalis fu l’undicesima e ultima edizione di Zelig 1 (noto anche con il titolo di Zelig Off), andato in onda a cavallo tra il 2013 e il 2014.

Le ultime apparizioni, però, risalgono al 2018, ne Le spose di Costantino, docu-reality con Costantino Della Gherardesca andato in onda su Rai 2, nella prima edizione di Sanremo Young, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, e, come attrice, nella seconda stagione de L’isola di Pietro, fiction in onda su Canale 5.

Come scritto in apertura, Vite da Copertina tornerà in onda a partire dal prossimo 1° settembre, alle ore 17:30.

Le riprese sono iniziate ad inizio luglio nella sede Sky di Rogoredo, in uno studio rinnovato.