Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini, le parole sull’ex e i motivi dell’addio

Il volto noto della Rai è pronto a tornare da protagonista in autunno con “Bar centrale”, il format che l’ha vista coinvolta fin dalla fase di ideazione. Prima di rimettersi dietro al bancone televisivo, la conduttrice ha parlato al Corriere della Sera di carriera, futuro e, per la prima volta dopo anni, della fine della relazione con Matteo Salvini.

Elisa Isoardi si trova ad una svolta della sua carriera e ha voluto ripercorrere snodi professionali e personali senza mai cedere al sensazionalismo. Emerge una donna che ha trovato la “stabilità sentimentale” che cercava.

Eppure è rimasta indelebile la sua storia d’amore con Matteo Salvini, che ancora oggi a distanza di anni, continua ad incuriosire il pubblico.

Ho sbagliato, chiedo scusa

Elisa Isoardi ha riaperto il cassetto dei ricordi e, quasi in punta di piedi, è tornata a parlare di lui: Matteo Salvini. Un amore pubblico, spesso ingombrante, di cui oggi racconta l’addio con disarmante chiarezza.

Allo stesso tempo Elisa ha parlato dei dettagli che hanno caratterizzato la sua carriera: quell’incontro con il futuro Papa Leone XIV ospite a Uno Mattina, o l’eleganza discreta insegnata da Franco Di Mare, suo mentore: “Entriamo nelle case degli italiani, dobbiamo farlo con rispetto”, le ripeteva. Parole che le risuonavano nelle orecchie anche mentre, su WhatsApp, inviava un cuoricino all’amico dopo aver scoperto in TV la sua malattia: “Non lo sapevo, ci sono rimasta malissimo”.

Se la carriera procede a passo spedito — con un programma in cui è anche autrice, con collegamenti dalle piazze reali d’Italia — la curiosità del pubblico resta puntata sul capitolo Salvini. “Eravamo due mondi difficilmente conciliabili”, sintetizza oggi la conduttrice. “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi” ha detto anche a Diva e Donna.

Non sono mancate, né mancano, le voci che hanno etichettato quella scelta come autogol. “Potevi essere la first lady di un futuro premier” le rinfacciano. Isoardi liquida la questione con un sorriso: “Preferisco sbagliare con la mia testa”. La dignità, del resto, rimane per lei la bussola primaria: “Stavo appesa a lui, e questo non era dignitoso” Sul presente del leader della Lega, oggi legato a Francesca Verdini, non una parola di risentimento. Anzi: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita”. C’è però uno spunto di riflessione tagliente: “Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me”. Nessun colpo basso, solo la constatazione di quanto il tempo imponga rettilinei diversi alle persone che si erano scelte.

Nel frattempo, la vita sentimentale di Isoardi ha trovato nuovo equilibrio accanto allo chef stellato Ernesto Iaccarino. Un argomento che lei tratta con guanti di velluto per evitare facili distrazioni dal lavoro. “Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato, e questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio” ha detto al Corsera.

L’ultima istantanea che Elisa concede riguarda la famosa foto a letto del 2018, usata per annunciare la rottura con Salvini: “Era il 2018, ormai quel reato è passato in prescrizione. Volevo prendermi la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni…” A distanza di sette anni, la cornice è cambiata: c’è un programma nuovo, c’è un amore discreto, c’è una donna che non si vergogna di ammettere i propri limiti pur di restare fedele a se stessa.