Ospite di Oggi è un altro giorno, Elisa Isoardi si è confessata in un’intervista a cuore aperto con Serena Bortone. Reduce dal quarto posto a Ballando con le stelle, dopo un’esperienza tribolata in pista al fianco di Raimondo Todaro, Elisa Isoardi ha ripercorso in diretta la sua carriera televisiva.

A vent’anni dalla vittoria della fascia di Miss Cinema a Miss Italia, la conduttrice piemontese ha avuto l’occasione di rivedere un filmato tratto dalla sua prima esperienza come inviata in Rai. Era il 2005, il programma Guarda che luna, condotto da Massimo Giletti e Hoara Borselli (vincitrice della prima storica edizione di Ballando con le stelle). Riaperto il cassetto della memoria, Elisa Isoardi ha voluto commentare così il suo percorso nell’azienda pubblica, a cui è rimasta fedele:

La Rai mi ha regalato un sacco di cose. È stato un bellissimo percorso con mamma Rai, e lo è tuttora. Dirò di più, devo ringraziare Stefano Coletta. Il nostro lavoro è fatto di corse e di stop, ma se non butti via lo stop, guardi quello che hai fatto e lo assimili, vai avanti. Quindi grazie per quello che mi ha dato.

Elisa Isoardi si è quindi spesa per ringraziare il direttore di Rai 1, che lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti dell’attuale stagione televisiva, aveva parlato così dell’esperienza della conduttrice a La Prova del Cuoco, di cui ha condotto le ultime due edizioni in onda:

Elisa, già al mio arrivo, aveva preso un impegno con Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. La mia decisione su La prova del cuoco è stata quella di intervenire sulle situazioni difficili riguardanti gli ascolti. In quella fascia, bisognava intervenire e ho scelto Antonella Clerici. Con Elisa, stiamo ragionando su un suo rientro in conduzione, dopo Ballando, un programma settimanale in onda su Rai 1.

Appese le scarpe da ballo al chiodo, quali progetti televisivi vedranno impegnata Elisa Isoardi nei prossimi mesi?