Le Elezioni di Midterm USA (tradotto in le elezioni di metà mandato) si svolgono martedì 8 novembre 2022 con cadenza quadriennale e dopo i primi due dall’elezione del presidente degli Stati Uniti. Joe Biden, attualmente in carica, rimane alla Casa Bianca per quattro anni. Le ultime elezioni presidenziali in America sono avvenute nel novembre 2020.

Per queste elezioni saranno rinnovati i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 seggi del Senato (dunque 35). In soldoni, le elezioni di Midterm sono il punto della situazione sul gradimento dell’amministrazione Biden e capire quali potrebbero essere gli scenari in vista delle prossime presidenziali in programma nel novembre 2024.

In più, le elezioni Mid Term serviranno all’elezione dei nuovi governatori di 36 dei 50 stati.

I canali Rai, Mediaset, La7 e Sky seguiranno i risultati del voto con ampi spazi dedicati. Da Bruno Vespa con il suo Porta a Porta in versione allungata, l’immancabile Maratona Mentana e la diretta fiume di Sky Tg24.

Elezioni Midterm USA 2022, come seguirle sulle reti Rai

Sabato 5 novembre il Tg2 Dossier in onda su Rai 2 ha raccontato i giorni della vigilia. In diretta con Luca Salerno, ospiti in studio e collegamenti con inviati ed esperti.

Su Rai 1, Porta a Porta con uno speciale in collaborazione con il Tg1 in onda martedì 8 novembre a partire dalle 23:20 seguirà i risultati con una diretta che proseguirà fino alle ore 2:30 del mattino. Bruno Vespa analizzerà i dati con ospiti e collegamenti per capire quale potrebbe essere il verdetto degli americani. La linea proseguirà in mano a Rai News 24 che, in simulcast, continuerà il filo diretto iniziato nelle prime ore della serata. Mercoledì 9 novembre aggiornamenti anche in Tg1 Mattina, a partire dalle ore 6:58.

Nel pomeriggio di mercoledì alle 15:10 su Rai 3 uno speciale di Mezz’ora in più – Il mondo che verrà della durata di un’ora, dedicato al voto delle elezioni di Mid Term

Elezioni Midterm USA 2022, come seguirle sulle reti Mediaset

I dati, le analisi e gli aggiornamenti a proposito dei risultati del voto saranno presumibilmente seguiti nella serata di martedì 8 novembre dalla all news di casa Mediaset, TgCom24.

Elezioni Midterm USA 2022, Maratona Mentana su La7

Dopo DiMartedì (8 novembre), Enrico Mentana – come annunciato anche nel suo post, su Instagram – sarà in prima linea da mezzanotte e 40 minuti circa con uno speciale Tg La7 che proseguirà fino al mattino di mercoledì 9 novembre 2022. Seguirà lo spoglio dei voti con collegamenti e ospiti in studio

Elezioni Midterm USA 2022, diretta su Sky Tg24

Un lungo speciale, in onda dalle 23 di martedì 8 novembre alle 7 del mattino di mercoledì 9 seguirà con ospiti e inviati le votazioni di metà mandato. Lo speciale sarà condotto Liliana Faccioli Pintozzi e Luigi Casillo.

Gli inviati sono Marco Congiu a Washington DC, Federico Leoni in Florida e Fabio Russomando a New York.

A commentare e analizzare l’esito del voto, insieme al direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, ci saranno Lorenzo Pregliasco, di Quorum Youtrend, Maria Latella, giornalista, Stefano Stefanini, senior advisor dell’Ispi, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica; Davide Burani della American Chamber of Commerce in Italia; l’Ambasciatore Gianni Castellaneta; Arianna Farinelli, scrittrice; Giampiero Gramaglia, editorialista; Dan Gerstein, analista politico; Dino Borri, dirigente d’azienda; Gianluca Pastori, storico delle Relazioni internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.