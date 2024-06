I seggi per le Elezioni Europee ed Amministrative in Italia si chiudono domenica 9 giugno alle 23:00 e praticamente tutte le tv generaliste si sono preparate per seguire in diretta l’andamento dei risultati. Come vuole la tradizione, gli speciali iniziano a urne ancora aperte e non di poco: se Rai 1 e La7 aspettano che siano passate almeno le 22.40, Rete 4 scende in campo in prima serata con uno speciale Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro. Non mancano solo 20 minuti alla chiusura delle urne per la ‘rete informativa’ di Mediaset.

Ricordiamo che alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede per le Europee, mentre lo spoglio per le Amministrative – che riguardano anche le Regionali in Piemonte e il rinnovo dei sindaci in circa 3.700 comuni, di cui 23 capoluoghi di provincia e 6 di regione (Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Campobasso e Potenza) – inizerà alle 14 di lunedì 10 giugno.

Vediamo la programmazione post-voto nel dettaglio.

Domenica 9 giugno in prima serata: Porro su Rete 4

Come dicevamo, Speciale Quarta Repubblica – Europa al voto, condotto da Nicola Porro, prende la linea già alle 21.15, con quasi 2 ore di diretta a urne aperte, per seguire le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le proiezioni elettorali di Tecnè e collegamenti dal Viminale e dalle sedi dei principali partiti.

La 24 ore di Mentana

Enrico Mentana ha deciso di battere tutti i suoi record allestendo una #MaratonaMentana al via alle 22:45 di domenica 9 giugno e destinata a terminare alle 20:00 del lunedì, giusto in tempo per ‘darsi’ la linea per il Tg La7 della sera. Lo speciale Elezioni del Tg La7, dunque, durerà circa 24 ore e vedrà il direttore in onda con il supporto non solo dello studio e dei tecnici, ma anche di ospiti in presenza, di collegamenti, di interazioni con gli inviati, instant poll e proiezioni SWG. Tra gli ospiti alcuni volti noti del ‘format’ Maratona: Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Agnese Pini, Mario Sechi, Paolo Cerasa, Luigi Contu, Aldo Cazzullo, Tommaso Labate, Tommaso Cerno, Davide Parenzo, Silvia Sciorilli Borrelli.

Porta a Porta Speciale Elezioni

Speciale Porta a Porta – Elezioni Europee, in collaborazione con il Tg1, segue per Rai 1 lo spoglio per le Europee a partire dalle 22.50. I primi Exit Poll, realizzati dal Consorzio Opinio Italia, saranno diffusi a partire dalle 23, mentre le prime Proiezioni saranno disponibili invece da mezzanotte per le sole elezioni europee. Nel corso della serata sono previsti collegamenti con i corrispondenti dalle principali Capitali europee, con quello da Bruxelles e, come di consueto, con il Viminale. Per il commento e l’analisi degli exit poll e delle proiezioni ospiti di Bruno Vespa, il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, Antonio Polito (Corriere della Sera) e i direttori dei principali quotidiani.

Tg3 Speciale Elezioni

Diretta al via alle 22:50 anche per lo Speciale Tg3, condotto da Monica Giandotti, che seguirà la notte elettorale fino a dopo l’ultima proiezione con collegamenti dalle capitali europee, il racconto degli inviati e il commento degli esperti.

Speciale Tg2

Ultimo approfondimento a partire nella serata tv di domenica 9 è lo Speciale Tg2 al via a mezzanotte e in programma fino alle 2.00 di notte con la conduzione di Luca Moriconi: previsti collegamenti dal centro raccolta dati della Rai, dal Viminale e dalle sedi di tutti i partiti, commentati dagli ospiti in studio.

Sky TG24, la Scelta (No-Stop)

Una no-stop anche per Sky TG24 che mette in campo la propria squadra in una staffetta che parte, prima di tutti, alle 22.30 di domenica 9 giugno per continuare, con commenti e analisi, fino alla notte di martedì 11 giugno. A partire dalle 23:00, il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis proporrà ai suoi telespettatori primi Instant Poll elaborati da Youtrend con aggiornamento ogni 20 minuti e la Previsione Real Time (ricavata dai primi dati di scrutinio) sui risultati dei partiti italiani, i seggi ottenuti, e il voto su base circoscrizionale e regionale.

Alla conduzione della diretta-fiume si alterneranno Valentina Bendicenti, Andrea Bignami, Tonia Cartolano, Giovanna Pancheri, Stefania Pinna, Liliana Faccioli Pintozzi, Lavinia Spingardi, Lavinia Spingardi, Alessio Viola e Fabio Vitale che dagli gli studi di Milano e Roma Montecitorio si confronteranno con i numerosi ospiti invitati a commentare l’andamento dello spoglio e ad analizzare i risultati. Ricco, ovviamente, anche il parterre di ospiti, tra cui Roberto Arditti, direttore Editoriale Formiche; Angela Azzaro, Huffington Post; Alessandro Barbera, La Stampa; Piero Benassi, diplomatico; Ferruccio De Bortoli, editorialista Corriere della Sera; Pietro De Leo, Il Tempo; Davide Desario, direttore di Adnkronos; Lorenzo De Sio, direttore del CISE Luiss; Francesco Cancellato, direttore Fanpage; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano; Tommaso Cerno, direttore Il Tempo; Claudio Cerasa, direttore Il Foglio; Camilla Conti, La Verità; Emiliano Fittipaldi, direttore Domani; Luciano Fontana, direttore Corriere della sera; Alessandro Giuli, Presidente Fondazione Maxxi; Fulvio Giuliani, direttore La Ragione; Marc Lazar, storico e sociologo; Rita Lofano, direttore Agi; Andrea Malaguti, direttore La Stampa; Angela Mauro, Huffington Post; Tonia Mastrobuoni, corrispondente La Repubblica; Sara Menafra, vicedirettore Open; Maurizio Molinari, direttore La Repubblica; Giovanni Orsina, politologo Luiss; Antonio Padellaro, editorialista Il Fatto Quotidiano; Agnese Pini, direttore La Nazione; Lorenzo Pregliasco, direttore Youtrend; Elena Polidori, QN; Alessandro Sallusti, direttore Il Giornale; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore Corriere della Sera; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Francesco Specchia, Libero; Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore e Davide Vecchi, Direttore Agenzia Dire.

RaiNews 24

La rete all news della Rai segue i risultati elettorali con aggiornamenti costanti per 24 ore in filo diretto. Si comincia alle 22.30 di domenica 9 giugno con uno speciale in onda fino alle 3 di notte con Exit poll, proiezioni, dati reali, collegamenti dai comitati elettorali, da Bruxelles e dalle principali Capitali europee. Dalle 3 di notte flusso di telegiornali e rassegna stampa con aggiornamenti in diretta fino alle 9 del mattino.

Alle 9 un nuovo speciale, con i dati definitivi e i commenti politici, in onda fino alle 12.

Dopo il flusso informativo tipico dell’all news e ampie finestre dedicate alle notizie internazionali e italiane, la programmazione speciale riprenderà alle 14.00 con un lungo filo diretto arricchito anche dai dati delle elezioni Regionali in Piemonte e da quelli per le amministrative.

Alle 18.30, dopo l’edizione serale del Tg, un altro speciale fino alle 21 seguito dalla rassegna stampa italiana e internazionale. Anche Rainews.it seguirà le elezioni con aggiornamenti e interazioni con la testata.

Gli speciali di lunedì 10 giugno

Rai

A parte le finestre informative disseminate nei programmi in striscia e la copertura dei TgR, sono previsti degli appuntamenti speciali:

Rai 1, 6.30 – 10:30: Speciale Elezioni Europee del Tg1;

Rai 2, 10:00 – 12:00: Tg2 Speciale elezioni, con la conduzione di Maurizio Martinelli;

Rai 3. 12:25: Tg3 Speciale Elezioni

Rai 3, 14:50: Tg3 Speciale Elezioni, con Giorgia Rombolà.

Rai 1, 14:55 Speciale Tg1 Elezioni europee e amministrative;

Rai 2, 16:15 – 17:50: Tg2 Speciale Elezioni europee e amministrative con Luca Moriconi;

Rai 1, 21:30: Porta a Porta Speciale elezioni ;

; Rai 2, 23:00: Tg2 Speciale Elezioni con Manuela Moreno;

Rai 3, 00:00 – 01:15: Speciale Linea Notte, condotta da Monica Giandotti.

Rete 4

dalle ore 15.30 fino alle ore 16.40, andrà in onda Tg4 – Diario del giorno condotto da Giuseppe Brindisi per analizzare i risultati delle elezioni;

condotto da Giuseppe Brindisi per analizzare i risultati delle elezioni; in access prime-time, il consueto appuntamento con Prima di domani condotto da Bianca Berlinguer;

condotto da Bianca Berlinguer; in prima serata, a Quarta Repubblica, Nicola Porro e i suoi ospiti commenteranno il verdetto delle urne.

La7

Al termine della Maratona Mentana, che lascerà la linea al Tg La7 delle 20, è prevista una puntata speciale di Propaganda Live.