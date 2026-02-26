Chi è la cantante di Sanremo 2026 Elettra Lamborghini: carriera e vita privata dell’artista

Elettra Lamborghini: età, marito famoso, la dieta e la chirurgia, dove vive, le sorelle e i genitori, studi

Elettra Miura Lamborghini nasce il 17 maggio 1994 a Bologna da Tonino Lamborghini, imprenditore e figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore della famosa casa automobilistica. Elettra è una delle sorelle di Ferruccio (pilota e CEO della Torino Lamborghini Spa), Ginevra (ex concorrente del Grande Fratello Vip), e delle gemelle Lucrezia e Flaminia Lamborghini.

Il suo cognome, legato a una delle realtà più prestigiose nel mondo dell’automobilismo, è un omaggio alla Lamborghini Miura, la supercar che ha segnato la storia dell’automobilismo mondiale dal 1966 al 1973. Nonostante questo retaggio familiare, Elettra ha scelto di seguire una carriera nel mondo dello spettacolo e della musica.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene nel 2015, quando partecipa al reality “Super Shore 16”, in onda in Spagna e America Latina. Successivamente, nel 2017, Elettra diventa concorrente della versione spagnola del Grande Fratello, “Gran Hermano VIP”, che le permette di aumentare la sua visibilità internazionale.

Ma il suo sogno più grande è sempre stato quello di diventare cantante, e nel 2018 pubblica il suo primo singolo “Pem Pem“, che ottiene un grande successo radiofonico e le consente di entrare ufficialmente nel panorama musicale italiano, ottenendo anche due dischi di platino.

L’anno successivo, Elettra Lamborghini viene scelta come giudice di “The Voice of Italy” su Rai 2, al fianco di Morgan, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio.

Questa esperienza le permette di consolidare la sua presenza televisiva, e nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, un altro passo significativo nella sua carriera musicale. Il 2022 segna un altro traguardo importante per la cantante, con la statua in cera di Elettra presentata al Madame Tussauds di Amsterdam.

La vita privata: innamorata di Afrojack

Nel 2020, Elettra Lamborghini sposa il famoso DJ olandese Afrojack. I due si sono uniti in matrimonio a Villa del Balbiano, sul lago di Como, e oggi vivono insieme a Miami, in Florida.

Parlando del suo matrimonio, Elettra ha raccontato con gioia di aver trovato la sua anima gemella: “Sono innamorata di lui più adesso di quando l’ho conosciuto. Non litighiamo mai e stiamo maturando insieme. Ho trovato la mia persona. Mi piace tutto di lui, amo stare in sua compagnia e tutta la nostra vita.”

Curiosità e passioni personali

Elettra Lamborghini è stata spesso al centro delle voci riguardanti la sua immagine, in particolare riguardo ai presunti ritocchi estetici. La cantante ha sempre difeso la sua naturalezza, ammettendo che durante il lockdown del 2020 ha seguito una dieta detox che le ha permesso di perdere alcuni chili. “È tutta roba mia. Mi sono semplicemente messa d’impegno e mi sento benissimo con me stessa”, ha dichiarato.

Oltre alla passione per la musica, Elettra è anche un’amante degli animali e possiede numerosi cani (in particolare Chihuahua) e cinque cavalli. La cantante ha anche una grande passione per i tatuaggi, e ne vanta più di 40 su tutto il corpo. Il suo tattoo più famoso è quello a forma di macchia di leopardo sul gluteo sinistro, sebbene abbia rivelato di essere pentita di averlo fatto e di volerlo rimuovere.