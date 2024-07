Che fine ha fatto Eleonora Cecere di Non è la Rai prossima concorrente del Grande Fratello?

Poche ore fa, il nostro Hit ha annunciato l’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello’ (in onda da lunedì 16 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini) di una delle storiche ragazze di ‘Non è la Rai’, lo show cult di Gianni Boncompagni in onda negli anni Novanta. Si tratta di Eleonora Cecere. Ma che fine ha fatto l’indimenticabile protagonista del programma di Italia 1?

Chi è Eleonora Cecere di Non è la Rai? Età, lavoro, Instagram

Eleonora Cecere è nata in provincia di Roma il 10 ottobre 1978 sotto il segno della Bilancia. Ha, quindi, 46 anni. E’ sposata con Luigi Galdiero, da cui ha avuto due figlie: Karole di 11 e Marlene di 9 anni. Ha un profilo Instagram @eleonora.ceceree che, ad oggi, conta oltre 11100 followers.

Ad inizio 2024, l’attrice, assieme alle colleghe Pamela Petrarolo ed Ilaria Galassi, ha inciso un singolo dal titolo ‘Sola tu mi vuoi’:

“Un brano dalla tematica tremendamente attuale, qualcosa che abbiamo vissute tutte. Un ringraziamento speciale va a Eleonora Daniele per l’idea e la possibilità. È bello condividere questo progetto con Pamela e Ilaria e con un testo così forte come quello scritto da Francesco Boccia. Speriamo che questo brano arrivi a tutti, specialmente alle ragazzine più giovani”.

Per diverso tempo, la sua carriera è stata costellata da successi in tv, al cinema e al teatro. Viene diretta dai più grandi registi quali Fellini, Scola e Ferreri. Ha lavorato inoltre a fianco di attori come Mastroianni, Rubini, Vittorio Gassman, Castellitto, Dapporto, Sandrelli, Dellera, Ottavia Piccolo, Philippe Noiret e Mara Venier, Enrico Montesano, Franco Oppini, Gegia, Nadia Rinaldi, Stefano Ambrogi e Alfiero Alfieri.

Il suo ingresso in TV avviene con le due edizioni di ‘Domenica In’, partecipando a soli undici anni come ballerina nel corpo di ballo ufficiale. Ha partecipato anche a ‘Stasera mi butto’ con Pingitore, ‘Libero’ e ‘Tappeto volante’ con Rispoli.

Nel 2021 incide due singoli remix dedicati a Raffaella Carrà e nel 2022 prende parte a ‘All togheter now’ su Canale 5 e come ospite ad ‘Avanti un altro pure di sera’.

Nell’anno del Covid, la sua vita prende una virata molto particolare come confessato a ‘I Lunatici’ di Radio Rai 2:

“Ho continuato con il teatro, purtroppo in pandemia si è fermato tutto e ho iniziato a fare altro. Ho iniziato a mandare vari curriculum, non mi andava di stare in casa, volevo collaborare alle spese quotidiane della mia famiglia, mi ha risposto una società di vigilanza con servizi fiduciari e ancora oggi faccio la vigilantes. Lo dico con molta fierezza. C’è da dire che però è un lavoro che ti porta a stare anche dodici ore fuori casa. O a fare turni fino all’una di notte. E’ un lavoro di cui sono contenta, certo che non era il mio sogno”.

Ha scritto un libro, ‘Quando il passato diventa futuro’.

Foto | Via Instagram