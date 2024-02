Edoardo Sanson: chi è il fidanzato di Anita Olivieri del Grande Fratello 2024

In occasione della trentaseiesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, per festeggiare degnamente San Valentino, Anita Olivieri incontrerà, dopo mesi di silenzio, il fidanzato Edoardo Sanson.

Conosciamolo meglio:

Chi è Edoardo Sanson fidanzato di Anita Olivieri del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Edoardo ha 27 anni ed è di Roma. Il suo profilo Instagram @edoardosanson, ad oggi, conta oltre 1700 selezionatissimi followers (essendo privato). E’ consigliere presso l’Olgiata Golf Club. Lavora anche come personal trainer.

Sfogliando il suo profilo Facebook, scopriamo che è originario di Torino, che ha una sorella di nome Angela e che è diplomato al liceo scientifico.

La concorrente, qualche mese fa, prima di varcare la porta rossa del loft di Cinecittà, si è espressa in maniera piuttosto chiara e netta nei confronti del compagno con cui sta assieme da quasi 8 anni:

“Prima di entrare al Grande Fratello noi ci eravamo detti che avremmo riprovato come amici. C’è qualcosa nelle cose che fa, che vorrei fosse diverso. Lui non mi convince a dire la verità. Se poi non va chiudo e vado avanti.

Io sono stata chiara con lui. Gli ho detto che entro qui non da fidanzata e nemmeno da single. Avere una relazione a metà così delicata non è semplice.

Non voglio essere legata. Se c’è qualcuno che anche qui mi intriga per qualche motivo… Metti che mi intriga una persona e mi dico ‘ma sì perché no’ e poi mi va di fare qualcosa. Però poi mi blocco perché mi faccio un film in testa. Ho avuto tante esperienze e parlo anche per quello. Non so più niente, non capisco, non so più cosa devo fare e sono in paranoia.”.

Che la festa degli innamorati e l’incontro, dopo settimane di lontananza forzata, riaccenda la passione e faccia riaffiorare sentimenti mai sopiti? Magari con un anello di fidanzamento e una proposta di matrimonio che, in tv, fa sempre scalpore?!