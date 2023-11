Earth4All e il mondo di Francesco: su Sky Tg24 l’incontro con il Papa sul futuro dell’ambiente (VIDEO)

Un’occasione di confronto, in primo piano la lotta ambientalista in una conversazione interdisciplinare: speciale anche su Sky Nature e NOW

L’ambiente, tematica attuale più che mai, è al centro dell’appuntamento Earth4all e il mondo di Francesco. Il pontefice, da sempre con un occhio di riguardo particolare su una crisi climatica diventata ancora più pressante e problematica, è il protagonista dello speciale in onda stasera, mercoledì 29 novembre, alle 21.00 su Sky TG24 e su Sky Nature alle 22.15. Dal 30 novembre disponibile in streaming su NOW e repubblica.it.

Earth4All e il mondo di Francesco: di cosa si tratta

Dopo l’Enciclica ‘Laudato sì’ di otto anni fa e la più recente Esortazione apostolica ‘Laudate Deum’, le telecamere del canale all news hanno potuto documentare la passione e l’effettivo impegno di Papa Francesco nella lotta contro il cambiamento climatico durante il suo incontro con altri nove leader, avvenuto in occasione della ‘Giornata dell’Ambiente’ dello scorso 5 giugno.

Questo evento ha tratto ispirazione dal progetto Earth4All, che riunisce una comunità di esperti economici, scienziati e sostenitori promossi dal Club di Roma, dall’Istituto Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico, dal Centro di resilienza di Stoccolma e dalla Norwegian Business School. Questi enti hanno dato vita a un piano concreto per salvare il nostro pianeta.

System change, not climate change

In questo contesto, economisti, climatologi, sociologi e giovani attivisti provenienti da tutti i continenti si sono confrontati con il Papa, riconosciuto come una delle personalità ambientaliste più influenti del nostro tempo. Nel reportage, la lotta ambientalista si intreccia con la riforma del sistema economico e scolastico, con un nuovo ruolo delle donne nella società e un sistema di produzione alimentare innovativo, secondo il motto ‘System change, not climate change’.

L’obiettivo di questo incontro è stato proprio quello di promuovere una conversazione interdisciplinare su un tema molto discusso con un approccio di speranza e ottimismo, evitando il catastrofismo e ispirando chiunque lo guardi a desiderare un futuro più sostenibile.

Gli interventi dell’incontro

Attorno a Papa Francesco, nel reportage vedremo Sophia Kianni, una delle più celebri attiviste per il clima; Licypriya Kangujam, 11 anni, riconosciuta come la più giovane attivista globale per il clima; Maya Gabeira, atleta e Campionessa Unesco per l’Oceano e i Giovani; Ineza Umuhora, Responsabile di Loss and Damage Youth action; Sandrine Dixson-Declève, Co-Presidente del Club di Roma; Espen Stoknes, Direttore del Center for Green Growth di Oslo e membro del Club di Roma; Carlo Petrini, fondatore dell’associazione Slow.

In più, interviste esclusive a Johan Rockström, Direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research e ispiratore del progetto Earth4All, e Paolo Conversi, docente di Ecologia e Diritto dell’Ambiente presso la Pontificia Università Lateranense.

Earth4All e il mondo di Francesco: produzione

Il reportage, prodotto da Sky TG24 in collaborazione con GEDI, è firmato da Daniele Moretti e Riccardo Luna, con la regia di Flavio Maspes. Lo script è di Giacomo Mazzariol con la collaborazione editoriale di Alberto Giuffrè e Stefano Maria Paci.