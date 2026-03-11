“È una bestemmia, se non l’arresto è perchè sono buono”, caos a 4 Ristoranti

Nel corso delle puntate di 4 Ristoranti, il programma di Sky guidato da Alessandro Borghese, non sono rari i momenti in cui un piatto diventa l’occasione per discutere di tradizioni gastronomiche e interpretazioni della cucina regionale.

Ed è proprio quello che accade in una scena che ha attirato l’attenzione degli appassionati del programma, con protagonista uno dei dessert simbolo del Piemonte: il bunet.

Durante il momento dedicato al dessert, al tavolo viene servito il dolce tipico piemontese. Fin dal primo sguardo, però, la consistenza del bunet appare insolita: molto morbida, quasi liquida, tanto da suscitare perplessità tra Borghese e gli altri commensali.

Il bunet troppo morbido scatena la discussione al tavolo

Il dubbio sulla riuscita del dessert porta subito alla richiesta di chiarimenti. Quando viene chiesto come mai il dolce si presenti così poco compatto, la risposta della cameriera sorprende tutti: secondo lei il problema sarebbe legato alla preparazione, in particolare al fatto che non sarebbe stato utilizzato abbastanza uovo nell’impasto.

La spiegazione genera immediatamente stupore tra i presenti. Al tavolo si diffonde un momento di incredulità e qualcuno domanda apertamente: «L’uovo nel bunet?».

La replica del commensale piemontese

A intervenire è uno dei commensali seduti accanto ad Alessandro Borghese, che rivendica con decisione la tradizione gastronomica della sua terra. Con tono ironico ma fermo chiarisce il proprio punto di vista: «Quando mi dicono che nel bunet ci vuole l’uovo, a me piemontese giunge come una bestemmia. Se non l’arresto è perchè sono buono e generoso»

A rendere ancora più vivace il siparietto è proprio Alessandro Borghese, che coglie al volo la reazione del commensale piemontese seduto accanto a lui e, con il tono ironico che spesso accompagna i momenti più leggeri del programma, lo punzecchia chiedendogli: “Ma davvero non ci vuole?”.