Siamo giunti all’11 aprile, una data che pronunciata ha il sapore della primavera e contemporaneamente quello del “tutta discesa” verso la fine della stagione televisiva 2022/2023. È sempre mezzogiorno, trasmissione pupilla del daytime mattutino di Rai 1 ormai ha già messo in cassaforte la quarta edizione di ritorno a settembre. Più volte, tra messaggi sottobanco (“quando torneremo“, “…a settembre“) e a chiare lettere, Antonella Clerici ha lasciato intendere che il suo programma sarà rinnovato anche per la stagione 2023/2024.

Acclarato questo, nell’appuntamento di stamani (visibile su Rai Play) la conduttrice si è presa qualche secondo per lanciare un appello alla Rai: reinserire È sempre mezzogiorno nel palinsesto di Rai Italia. Da qualche tempo infatti il programma non compare più nella programmazione del canale della tv pubblica dedicato al meglio delle produzioni Rai visibile dagli Italiani residenti all’estero. Una mancanza che fa i conti con decine di segnalazioni giunte alla Clerici da un po’ di tempo.

È sempre mezzogiorno fuori dal palinsesto Rai Italia. Clerici: “Questo programma manca agli Italiani all’estero“

L’occasione per tirar fuori il discorso è avvenuto in una delle chiacchierate con uno dei cuochi del cast fisso del mezzogiorno, Daniele Persegani.

“Tornerò in California. Lì ci sono tanti Italiani che ci guardano…o ci guardavano, non lo so” un assist perfetto per Antonella che prende la palla al balzo affermando “Sì, devo dire una cosa. Anzi, faccio un appello: Rai Italia non manda più in onda E’ sempre mezzogiorno. Mi hanno detto che riprenderà a settembre – afferma – ma io ricevo mail e messaggi di gente che vuole rivedere questo programma. Vi prego, mandatelo in onda perché gli Italiani d’America amano cucinare e questo è un programma che amano moltissimo. Lo dico pubblicamente, rimandiamolo in onda. Credo che questa trasmissione manchi molto a loro“.

Senza toni di polemica o pugni sbattuti sul tavolo, Antonella Clerici usa la via dell’autoironia (“Io chiedo, sono una rompiscatole“) e, seppur con un sorriso, serve sul piatto l’appello all’azienda in diretta tv per poter tornare a trasmettere il suo programma in tutto il mondo.

Il messaggio è stato inviato, chissà se a portarlo a Viale Mazzini sarà il piccione viaggiatore entrato all’improvviso in studio stamani.