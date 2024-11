La puntata del 4 novembre 2024 di È sempre mezzogiorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici, non va in onda: ecco il motivo

Perché È sempre mezzogiorno oggi 4 novembre 2024 non va in onda

Chi si mette alla visione di Rai 1 stamani, lunedì 4 novembre 2024, attorno o dopo le 12 non troverà – come al solito – l’appuntamento con È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. La trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 oggi infatti non va in onda nel suo solito slot del daytime (dalle 12 alle 13:25) per via della diretta speciale del Tg1 dedicato alla Cerimonia per la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Cosa andrà in onda oggi al posto di È sempre mezzogiorno?

Oggi, 4 novembre, si celebra la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, in memoria della conclusione della prima guerra mondiale. In questa data l’Italia onora i suoi caduti, commemorando l’Armistizio di Villa Giusti (stipulato il 4 novembre 1918), che permise il ritorno degli italiani nei territori di Trento e Trieste, completando così il processo di unificazione nazionale iniziato nel Risorgimento.

A Roma si svolge la cerimonia di deposizione della Corona d’Alloro al Sacello del Milite Ignoto, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro, Guido Crosetto, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Mentre dal centenario della giornata (celebrato nel 2018) la Festa si celebra ogni anno in una città diversa. Quest’anno la cerimonia sarà a Venezia, ed è da questa città che, a partire dalle 11:40, Raiuno trasmetterà in diretta la celebrazione, alla presenza sempre del capo dello Stato.

La trasmissione in diretta coprirà la seconda parte del daytime mattutino di Rai 1, sino alle 13:30, orario in cui andrà in onda l’edizione diurna del Tg1. Per questa ragione, la puntata di È sempre mezzogiorno oggi non andrà in onda.

Quando torna È sempre mezzogiorno?

Come segnalato anche nella guida tv Rai, la programmazione abitudinaria di Rai 1 – e dunque la nuova puntata di È sempre mezzogiorno – tornerà regolare domani, martedì 5 novembre 2024 dalle 11:55 alle 13:25.