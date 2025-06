Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi. “E’ la prima volta che dimagrisco”.

Tra i concorrenti più in vista dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi c’è sicuramente Mario Adinolfi. Il giornalista, ma anche ex deputato, ha accettato di mettersi alla prova nonostante le sue condizioni fisiche non proprio favorevoli. La sua presenza in Honduras è decisamente rappresentativa e dimostra che anche chi ha un peso eccessivo può affrontare e superare diverse sfide. A Adinolfi sono stati concessi dei privilegi come quello di dormire su un letto vero, e di non sottoporsi alle prove, ma nonostante questo si sta impegnando per collaborare con il gruppo.

Noto per le sue tesi divisive e il più delle volte non contestate, in Honduras ha avuto diversi confronti vivaci, ma è anche riuscito a rivelare lati di se non noti. Ha legato con alcuni naufraghi a cui ha raccontato anche il suo privato. Tuttavia l’attenzione dei telespettatori è rivolta soprattutto sul potenziale dimagrimento del giornalista. Dall’inizio del reality a oggi quanti chili ha perso Adinolfi? Intanto il naufrago ha rivelato Loredana Cannata Adinolfi qual è stata la causa scatenante che lo ha portato a prendere peso.

Da bambino non era grasso, ma poi è successo qualcosa che ha dato avvio a questo cambiamento. Da quell’evento ogni anno ha preso 5 chili che si sono accumulati e lo hanno portata alla condizione in cui si trova oggi: “Sì, c’è stato un fatto scatenante. La mia unica sorella si è suicidata.” La sorella Ielma si è suicidata a soli 23 anni e questo ha provocato un disagio in lui e nei suoi genitori: il padre si è ammalato ed è morto nel 2016 dopo una lunga malattia.

Mario Adinolfi: “Non ho mai provato a dimagrire”

L’ex deputato ha poi ammesso di non aver seguito nessuna dieta e di non aver mai pensato di dimagrire, nonostante sia consapevole che l’obesità è una patologia e non è salutare. Adinolfi è la prima volta che perde peso e a quanto pare sull’Isola, chi più chi meno, è inevitabile: “Questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso. Se ci riuscissi, tornerei ai miei 30 anni”. Il reality per Adinolfi è l’opportunità per cambiare rotta e riconquistare la sua forma fisica, certo non sarà facile ma il contesto aiuta anche perché condivide la mancanza di cibo con gli altri naufraghi.

Ad oggi il giornalista ha perso diversi chili e per proseguire su questa strada dovrà solo impegnarsi a rimanere in Honduras il più possibile, evitare così le nomination e l’eventuale eliminazione. In veste di naufrago Adinolfi è sicuramente diverso da come il pubblico è abituato a vederlo, sta mostrando un lato di se decisamente più fragile e sensibile.

Mario Adinolfi, quanti chili ha perso: la rivelazione di Veronica Gentili

Durante la diretta Veronica Gentili ha rivelato a Adinolfi quanti chili ha perso, dichiarazione che ha sorpreso il naufrago e i suoi compagni: “Hai perso più di 12 chili!” Immediata la risposta del giornalista che ha ribadito di non aver accettato di fare questo percorso per dimagrire: “Non ho fatto questa sfida per perdere peso, ma per costruire un percorso in cui il perdere peso avesse senso”.

Ha poi precisato: “Qui c’è l’incontro, che è sempre fondamentale. Io non l’ho mai sfuggito ma l’ho sempre affrontato come se fosse un incontro di pugilato. Qui invece sto danzando, nonostante il mio peso.” Affermazioni che confermano quanto il giornalista sia coinvolto nella sfida e come il reality stia facendo emergere alcuni aspetti inattesi della sua personalità.