“È arrivata la prima cicogna dell’ anno”, l’annuncio in diretta di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Marcella Bella continua a sorprendere sul palco di Ballando con le Stelle. Nella puntata di sabato, la cantante catanese ha commosso il pubblico esibendosi con il suo maestro di ballo Chichito su un brano firmato dal fratello Gianni Bella, un omaggio intenso e sentito alle proprie radici musicali e familiari. Con la sua eleganza e la forza interpretativa che da sempre la contraddistinguono, Marcella ha trasformato la pista in un racconto di vita, emozione e gratitudine.

Marcella Bella e Chiquito conquistano la giuria

Il percorso dell’artista nello show di Rai 1 si sta rivelando tra i più coinvolgenti di questa edizione. Fin dalle prime puntate, la Bella ha mostrato una straordinaria capacità di mettersi in gioco, affrontando con entusiasmo e disciplina una sfida completamente nuova come quella del ballo.

Al suo fianco, Chichito – ballerino e coreografo tra i più apprezzati del programma – ha saputo costruire per lei un percorso su misura, esaltandone la personalità artistica e la sensibilità interpretativa. Tra i due si è creato un legame di grande complicità e fiducia, evidente in ogni passo e sguardo in pista.

Anche la giuria ha premiato la performance con giudizi positivi. Selvaggia Lucarelli, colpita dalla determinazione e dalla personalità della cantante, ha dichiarato con un sorriso: “Per il tuo coraggio e la tua forza di carattere, da me avrai sempre due punti in più.” Guillermo Mariotto, entusiasta della sua esibizione e affascinato dal suo stile, le ha assegnato un voto alto, un 8, accompagnandolo con un complimento ironico e affettuoso sulle gambe e il suo collo del piede.

L’annuncio in diretta di Milly Carlucci

Al termine dell’esibizione di Marcella Bella e del suo maestro di ballo Chichito, Milly Carlucci ha sorpreso tutti con un annuncio che ha emozionato lo studio di Ballando con le Stelle. La conduttrice, con il suo consueto garbo, ha interrotto i saluti per condividere una notizia speciale: “Prima di salutarvi, voglio dirlo a tutti — è nato il figlio di Chichito. Il primo bimbo nato quest’anno!”. Un momento di pura commozione che ha travolto il maestro di ballo, visibilmente emozionato, tra applausi e sorrisi.