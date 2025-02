I Duran Duran sono a Sanremo per la quinta volta in carriera, ma è la prima senza Pippo Baudo che li accoglie sul palco.

I Duran Duran a Sanremo 2025 celebrano un anniversario importante: sono passati, infatti, 40 anni dalla loro PRIMA – e non unica – volta al Festival della Canzone Italiana e dall’esibizione sulle note di Wild Boys, inno pop (e paninaro) degli anni ’80, e tornano questa sera, giovedì 13 febbraio, sul Palco dell’Ariston come superospiti della Terza Serata del quarto Sanremo di Carlo Conti. E proprio il Direttore Artistico e conduttore di Sanremo 2025 ha un conto in sospeso col gruppo di Birmingham, come ha rivelato in conferenza stampa: era in attesa per un saluto da registrare per la sua radio, ma loro si negarono. E adesso sarà lui ad accoglierli sul palco in una veste un po’ diversa. 40 anni dopo, per l’appunto. Ma vediamo di entrare nel dettaglio di questo ritorno dei Duran Duran a Sanremo.

Sanremo 2025, a che ora si esibiscono i Duran Duran?

In genere gli ospiti ‘di peso’ sono sistemati a metà serata, o comunque intorno alle 22.30, momento di massimo ascolto tv. In attesa di dettagli, immaginiamo sia quello il momento in cui i Duran Duran torneranno sul palco dell’Ariston in una formazione leggermente ‘ridotta’ rispetto a 40 anni fa: da tempo ormai Andy Taylor non fa più parte del gruppo e nonostante una recente collaborazione, le sue condizioni di salute non gli permettono di riprendere la sua carriera con il gruppo. Dopo vari scismi e riorganizzazioni, i Duran Duran sono tornati nella formazione storica, con Simon Le Bon alla voce, John Taylor al basso, Nick Rhodes alle tastiere e Roger Taylor alla batteria.

Cosa faranno i Duran Duran a Sanremo 2025?

Carlo Conti ha dichiarato che ‘estorcerà’ loro Wild Boys, in ‘memoria’ dei bei vecchi tempi e per celebrare questi 40 anni trascorsi dalla prima volta. Il gruppo si esibirà, poi, in un medley dei loro successi, nei quali ci aspettiamo anche almeno un brano dall’ultimo album, Danse Macabre. Immginiamo possa essere la loro cover di Psyco Killer, visto che con loro sul palco ci sarà Victoria dei Maneskin che ha registrato il brano pubblicato nel disco.

I Duran Duran a Sanremo per lanciare il tour italiano

I Duran Duran tornano in Italia anche con in tour. La loro trance europea vede, infatti, quattro date italiane, di cui due al Circo Massimo a Roma (15 e 16 giugno), quindi a Bari il 18 giugno e il 20 a Milano, per gli I-Days Milano 2025.

Tutte le volte dei Duran Duran a Sanremo

Dopo la performance del 1985 nella formazione originale (ancora per poco, perché dopo poco si separarono) e con Simon Le Bon ingessato, i Duran Duran sono tornati al Festival nel 1987 con solo tre membri della formazione originale (e dopo le esperienze di Arcadia e Power Station) ovvero Simon Le Bon, John Taylor e Nick Rhodes. Con Baudo c’era anche Carlo Massarini.

Terza volta nel 1995 con White Lines, sempre con Pippo Baudo: la formazione era composta dal trio storico più Warren Cuccurullo alla chitarra.

Sono poi tornati per la terza volta nel 2008 con Falling Down e c’era sempre Pippo Baudo alla conduzione, ma nel gruppo era tornato Roger Taylor alla batteria.

Quinta volta al Festival di Sanremo per i Duran Duran, dunque, ma è la prima senza Pippo Baudo. “E’ ancora vivo?” hanno chiesto in conferenza. Un collegamento con Pippo ci starebbe molto bene…