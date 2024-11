Dune: Prophecy, uscita in Italia, cast, trama e trailer della serie tv prequel su Sky e NOW

Dall’universo di uno dei film di fantascienza (e prima ancora di uno dei romanzi appartenenti allo stesso genere) più amati dal pubblico, nasce Dune: Prophecy, prequel spin-off della popolare saga cinematografica che trova le proprie radici nei romanzi scritti da Frank Herbert prima e dal figlio Brian Herbert con Kevin J. Anderson poi. Una nuova produzione Hbo che promette di mantenere le atmosfere delle due pellicole finora prodotte e dirette da Denis Villeneuve. Pronti a scoprire le origini delle Bene Gesserit? Proseguite nella lettura!

Dune: Prophecy, uscita Italia e programmazione

La serie tv è disponibile in Italia a partire da lunedì 18 novembre 2024. Sky Atlantic manda in onda ogni settimana un episodio in contemporanea con gli Stati Uniti alle 03:00 della notte tra domenica e lunedì e riproposto lunedì sera alle 21:15 con i sottotitoli in italiano; la settimana successiva, sempre il lunedì in prima serata, viene riproposto doppiato in italiano, affiancato dal nuovo episodio sottotitolato.

Dune: Prophecy, dove vederlo?

È possibile vedere il prequel di Dune su Sky Atlantic oppure in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Dune: Prophecy, cast

Dune: Prophecy, le foto della serie tv Hbo in onda su Sky e NOW Guarda le altre 4 fotografie →

Essendo ambientato 10.000 anni prima degli eventi narrati nei film, il cast è inevitabilmente differente rispetto alle pellicole.

Emily Watson è Valya Harkonnen, leader della Sorellanza;

è Valya Harkonnen, leader della Sorellanza; Jessica Barden è Valya Harkonnen da giovane;

è Valya Harkonnen da giovane; Olivia Williams è Tula Harkonnen, sorella di Valya;

è Tula Harkonnen, sorella di Valya; Emma Canning è Tula Harkonnen da giovane;

è Tula Harkonnen da giovane; Jodhi May è l’Imperatrice Natalya, regale che unisce migliaia di mondi nel suo matrimonio con l’imperatore Corrino (Mark Strong);

è l’Imperatrice Natalya, regale che unisce migliaia di mondi nel suo matrimonio con l’imperatore (Mark Strong); Sarah-Sofie Boussnina è la Principessa Ynez, giovane principessa che sente le responsabilità dell’essere erede del trono del Leone d’oro;

è la Principessa Ynez, giovane principessa che sente le responsabilità dell’essere erede del trono del Leone d’oro; Shalom Brune-Franklin è Mikaela, donna Fremen volitiva, che serve la famiglia reale;

è Mikaela, donna Fremen volitiva, che serve la famiglia reale; Chloe Lea è Lila, giovane accolita alla Sorellanza;

è Lila, giovane accolita alla Sorellanza; Travis Fimmel è Desmond Hart, soldato carismatico con un passato enigmatico, che cerca di ottenere la fiducia dell’imperatore, a spese della sorellanza;

è Desmond Hart, soldato carismatico con un passato enigmatico, che cerca di ottenere la fiducia dell’imperatore, a spese della sorellanza; Mark Strong è l’Imperatore Javicco Corrino, discendente della linea degli imperatori, chiamato a governare l’Imperium e a gestire una fragile pace;

è l’Imperatore Javicco Corrino, discendente della linea degli imperatori, chiamato a governare l’Imperium e a gestire una fragile pace; Jade Anouka è Sorella Theodosia, sorella di talento ma ambiziosa, che nasconde un segreto sul suo passato;

è Sorella Theodosia, sorella di talento ma ambiziosa, che nasconde un segreto sul suo passato; Faoileann Cunningham è Sorella Jen, accolita che si sta formando nella scuola della Sorellanza;

è Sorella Jen, accolita che si sta formando nella scuola della Sorellanza; Aoife Hinds è Sorella Emeline, accolita della Sorellanza e fervente religiosa;

è Sorella Emeline, accolita della Sorellanza e fervente religiosa; Chris Mason è Keiran Atreides, maestro di spada per una grande casa, la cui ambizione di essere all’altezza del suo nome di famiglia.

Dune: Propehcy, trama

La serie tv è ambientata circa 10.000 anni prima dei fatti riguardanti Paul Atreides (Timothée Chalamet), il protagonista di “Dune”, poco dopo il Jihad Butleriano, la “guerra santa” contro le macchine dotate di intelligenza artificiale, e racconta i primi anni della sorellanza Bene Gesserit, organizzazione sociale, religiosa e politica, attraverso la storia di Valya Harkonnen e sua sorella Tula.

Dune: Prophecy, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa 60 minuti. Hbo e Sky ne trasmettono uno a settimana. Il finale di stagione va in onda il 22 dicembre negli Stati Uniti e il 23 dicembre in Italia.

Dune: Prophecy, sceneggiatori

La serie tv è stata scritta da Diane Ademu-John and Alison Schapker, quest’ultima nota anche per il suo lavoro sulle serie tv Alias, Fringe ed Altered Carbon. Schapker è anche showrunner della serie.

Dov’è stato girato Dune: Prophecy?

Il set della serie tv è stato allestito a Budapest e in Giordania. Le riprese sarebbero dovute cominciare nel novembre 2020, ma sono slittate di due anni e si sono concluse nel dicembre 2023.

Da che libro è tratto Dune: Prophecy?

La serie tv è tratta dal libro “Sisterhood of Dune” di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, pubblicato negli Stati Uniti nel 2012 e primo romanzo della trilogia “Great Schools of Dune”, che narra anche le origini dei Mentat e delle scuole Suk.

Dune: Prophecy, il trailer