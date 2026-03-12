Un post semplice, ma carico di significato. Con alcune fotografie pubblicate su Instagram, Michele Bravi ha condiviso con i suoi follower un momento molto personale: il saluto alla sua cagnolina, la “Signora Longari”, presenza ormai familiare per chi segue il cantante sui social.

Il post è accompagnato da una frase breve ma intensa: “Quei dentini avranno sempre un posto nel mio cuore”, scrive l’artista accanto a un carosello di immagini che lo ritraggono insieme alla sua inseparabile compagna a quattro zampe, un bulldog francese diventato nel tempo una piccola “co-protagonista” della sua quotidianità digitale.

Per i fan del cantante, la Signora Longari non era una presenza sconosciuta. Negli ultimi anni era comparsa più volte nei contenuti pubblicati da Bravi, tra momenti di vita domestica, viaggi e brevi scene di quotidianità condivisa che spesso avevano conquistato il pubblico con la loro spontaneità.

Il post social che racconta il lato più privato del cantante

Il carosello condiviso dal cantante raccoglie alcuni momenti vissuti insieme alla cagnolina: scene di relax in casa, coccole sul divano, viaggi in auto e passeggiate all’aria aperta.

Immagini semplici, che restituiscono un frammento della dimensione privata dell’artista, lontana dai riflettori del palco e delle esibizioni.

La pubblicazione ha rapidamente raccolto centinaia di commenti da parte dei fan, molti dei quali hanno voluto esprimere affetto e vicinanza al cantante.

Il ritorno sul palco a Sanremo 2026

Michele Bravi arriva da settimane di forte esposizione mediatica dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove è tornato in gara con “Prima o poi”, brano presentato sul palco dell’Ariston e rilanciato poi sulle piattaforme digitali e in radio.

Il singolo, uscito anche su Spotify come release ufficiale del 2026, sta registrando un riscontro concreto nell’ascolto streaming e nella circuitazione post-Festival.