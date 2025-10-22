Dramma a La forza di una donna: Yeliz muore in una sparatoria, Ceyda svela la verità su Emre. Le anticipazioni

Le trame de La forza di una donna prenderanno una piega drammatica nelle prossime puntate con la morte di Yeliz, freddata nel corso di una sparatoria. La fidata amica di Bahar perderà la vita a causa di un colpo di arma da fuoco. La tragica scomparsa avverrà negli episodi della soap turca in onda da lunedì 27 ottobre a sabato 1 novembre.

Ma non sarà l’unico colpo di scena: la prossima settimana Ceyda rivelerà la verità su Emre. Ecco cosa succederà nella seconda stagione della dizi ambientata a Istanbul. La forza di una donna viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato alle 14:40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono disponibili in streaming e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La forza di una donna, anticipazioni: tragica scomparsa di Yeliz, Ceyda rivela la verità su Emre

Le anticipazioni delle puntate dal 27 ottobre al 1° ottobre de La forza di una donna 2 rivelano che Bahar affronterà Ceyda per sfogare tutta la sua delusione per essere stata lasciata da sola nel corso del colloquio di lavoro. La donna, in lacrime, a quel punto si lascerà andare a una rivelazione confidandole che Emre è il padre di Arda, oltre che il primo e unico amore della sua vita.

Ecco spiegato il motivo del turbamento di Ceyda. Nel frattempo Münir provvederà ad avvertire Suat del piano di Nezir. Il potente e pericoloso boss della malavita ha intenzione di far rapire Bahar e i bambini. La proposta di Munir sarà chiara: metterli al sicuro all’interno di una casa protetta. Suat però chiederà a Münir di prendere tempo con Sarp.

Cosa avrà in mente Suat? Semplicemente permettere a Nezir di portare avanti il proprio piano per liberarsi una volta per tutte di Sarp. Yeliz nel frattempo faticherà non poco durante il suo primo giorno di lavoro. Arif vorrà proteggere Bahar. Così le proporrà di abbandonare Istanbul per nascondersi altrove insieme ai piccoli Doruk e Nisan

Tentativi di riavvicinamento tra Sirin e Enver. La giovane preparerà una nuova insegna per la sartoria del padre. Successivamente verrà invitata a cena da Suat. Nel corso della serata il suocero di Sarp la metterà al corrente dell’imminente irruzione degli scagnozzi di Nezir a casa di Bahar. Lo scopo del rapimento della donna e dei figli è costringere Sarp a uscire allo scoperto.

La drammatica uccisione di Yeliz

Si avvicinerà così il momento di passare all’azione. Yusuf, in combutta con gli sgherri di Nezir, troverà una scusa per allontanarsi da casa insieme a Arif. Nel frattempo Sarp verrà informato dei piani per il rapimento di Bahar e dei bambini. A quel punto l’uomo si precipiterà subito da lei per metterla in salvo insieme ai figli.

Sarp riuscirà a portarli nella casa sicura trovata da Münir. Nell’appartamento di Bahar si presenteranno poi gli uomini di Bahar. Qui però troveranno soltanto Ceyda, Hatice e Yeliz. Scoppierà il caos e nella confusione generale partirà un colpo di pistola.

Il proiettile centrerà Yeliz in pieno petto e porterà alla morte l’amica di Bahar. Sarà Münir a informare Sarp della tragica scomparsa di Yeliz. L’uomo però deciderà di non dirlo subito a Bahar nel timore che la notizia sia devastante per lei.