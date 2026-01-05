Dove vive Samira Lui, la co conduttrice de La Ruota della Fortuna

Un anno, il 2025, appena concluso stellare per Samira Lui. Modella ed ex professoressa de L’Eredità con il suo ruolo di co conduttrice de La Ruota della Fortuna, accanto a Gerry Scotti, ha fatto centro. Lei stessa, nel corso di varie puntate del quiz show pre serale di Canale 5, ha ringraziato più volte il pubblico a casa per l’affetto dimostrato nei suoi confronti.

Ringraziamenti che, tuttavia, lei rivolge ai suoi estimatori anche tramite i Social, in particolare su Instagram. Qui lei ama condividere momenti perlopiù legati alla sfera lavorativa. Tanti sono i momenti fuori onda, di back stage e di camerino che lei dona, così come altri che la vedono impegnata in qualche campagna pubblicitaria, in veste di testimonial.

Pochi sono infatti i suoi scatti personali e, soprattutto, in dolce compagnia del suo storico fidanzato. Il fortunato è Luigi Punzo, modello ma anche di luxury concierge. In estate l’uomo lavora in Spagna ed è per tale motivo che in quel periodo la convivenza non è fattibile. Ed è pertanto lei che decide di raggiungerlo per trascorrere qualche giorno insieme.

I due fanno coppia fissa da sette anni e quando si sono conosciuti lei aveva appena compiuto 20 anni. Nonostante ciò e il fatto che entrambi siano spesso via per lavoro, la loro storia prosegue. La coppia, che è anche apparsa in una puntata di Verissimo, ha svelato di convivere a Milano. città dove entrambi operano maggiormente nei mesi autunnali e invernali.

Samira Lui, la casa della showgirl

I due hanno optato per una villetta a due piani molto elegante, moderna e luminosa. Hanno anche cercato di ammobiliarla seguendo i loro gusti personali, unendo alla raffinatezza la praticità. Tuttavia entrambi non hanno mai mostrato sui Social, dove soprattutto lei è attiva, scatti della loro dimora, volendo mantenere il massino riserbo sul loro nido.

Certa è, tuttavia, la loro visione comune di come deve essere una casa: calda, accogliente e funzionale ma assolutamente capace di trasmettere i propri stati d’animo. Dunque il ruolo ideale per staccare la spina, rilassarsi ed essere se stessi al 100% dopo tante giornate trascorse fuori, su set fotografici e sui set televisivi. Parola d’ordine poi è l’ordine perché è solo così, secondo la valletta de La Ruota della Fortuna che si può vivere bene e, di conseguenza, lavorare sereni.