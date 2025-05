Dove rivedere (e come è finito) Tutto quello che ho, la fiction con Vanessa Incontrada

Ecco come è andata a finire e dove rivedere la miniserie in quattro puntate di Canale 5 con Vanessa Incontrada e Marco Bonini.

Colpi di scena e sorprese hanno caratterizzato anche – e come poteva essere altrimenti? – la puntata conclusiva di Tutto quello che ho, la fiction di Canale 5 diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, con Vanessa Incontrada e Marco Bonini come protagonisti. L’ultimo appuntamento con la miniserie in quattro puntate è andato in onda mercoledì 30 aprile.

Nella gara degli ascolti le trame legate alle trame che mescolavano il thriller investigativo al dramma familiare dei Santovito hanno avuto il compito proibitivo di confrontarsi con lo spettacolo a suon di gol e giocate offerto sul Nove dalla semifinale di Champions tra Barcellona e Inter. Lo scoppiettante 3-3 tra blaugrana e nerazzurri ha catturato l’attenzione di 5.613.000 spettatori (27.5% di share).

La fiction con Vanessa Incontrada ha ottenuto invece un onorevolissimo secondo posto con 2.412.000 spettatori e uno share del 13.1%. Ma come è finita Tutto quello che ho e dove è possibile rivedere le quattro puntate della fiction ambientata a Livorno?

Tutto quello che ho, come è finita (e dove rivedere) la fiction con Vanessa Incontrada

Chi avesse perso la puntata finale di Tutto quello che ho o volesse riguardarla, anche insieme ai primi tre episodi della fiction, può vederla sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity. Nelle prime puntate della fiction la vita di Lavinia e Matteo Santovito, avvocato e poliziotto, viene sconvolta, insieme a quella del figlio minore Roberto, dalla morte di Camilla, la loro primogenita.

I due genitori cominciano solo allora a rendersi conto dei tanti segreti della figlia. Uniti dalla volontà di scoprire la verità, Lavinia e Matteo si dividono sulla pista da seguire. Tra i coniugi Santovito si fa spazio una tensione sempre crescente. A fare le spese delle loro divisioni è soprattutto Roberto, già sconvolto dalla tragica fine di Camilla. Il ragazzo arriva a rubare la pistola d’ordinanza del padre per cercare di farsi giustizia da solo.

A differenza della moglie, Matteo è assolutamente convinto della colpevolezza di Kevin. Alla fine anche Lavinia sembra doversi arrendere all’evidenza schiacciante delle prove. Giallo risolto quindi? Anche a Matteo qualcosa non torna. Marito e moglie si riavvicinano quando il poliziotto si decide a indagare nuovamente sulla morte di Camilla. Per Kevin nel frattempo scattano le manette. In carcere confessa di aver ucciso la ragazza. Ma è stato davvero lui? Il traffico di prostituzione di Feisal lascia intravedere uno scenario diverso.

Tutto quello che ho, finale con colpo di scena

Matteo e Lavinia uniscono finalmente le forze e scoprono che Camilla stava aiutando una ragazza incinta. Il poliziotto riesce a smascherare la logica del sistema di Feisal, che va ben oltre i traffici legati alla prostituzione. Dietro c’è un giro di ragazze africane che prestano il loro utero a ovuli fecondati da coppie europee. Il pagamento delle giovani avviene dopo il parto.

Intanto Kevin viene aggredito in carcere e Matteo, seguito dalla collega Claudia, vuole arrestare Feisal. Nel finale di Tutto quello che ho si scopre che a uccidere Camilla è stata proprio Claudia. Lei, la poliziotta e amica di Matteo, è coinvolta nei loschi traffici di Feisal. Camilla aveva scoperto il sistema e la complicità di Claudia. Per la donna, che non può avere figli, la rete di Feisal, è l’unico modo per diventare madre.

Così Claudia matura il proposito di uccidere la figlia di Matteo e Lavinia. È lei a chiamarla con il cellulare usa e getta la notte dell’omicidio e a aggredirla nei campi di mais. Claudia sta per uccidere anche Matteo per coprire il suo segreto. Ma l‘intervento di Lavinia sventa il suo piano e porta all’arresto della poliziotta che confessa l’uccisione di Camilla e il depistaggio delle indagini per portare a incolpare Kevin. I due genitori di Camilla così possono finalmente avere giustizia.