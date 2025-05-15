Dopo Viva Rai 2, Fiorello torna con nuovo show: anticipazioni e data

Potrebbe essere un sessantacinquesimo compleanno molto speciale quello di Fiorello, il 16 maggio. Il motivo è un suo inaspettato, ma attesissimo ritorno. Lo showman siciliano, dopo due anni di onorato servizio e di grande successo alla conduzione di Viva Rai 2!, ma soprattutto dopo l’improvviso addio al format — che, nonostante l’orario, non ha mai temuto i bassi ascolti — potrebbe tuffarsi in un nuovo progetto.

Fiorello è uno dei volti più amati del piccolo schermo, un animale da palcoscenico troppo prezioso per starsene lontano dalle telecamere, anche se Rosario lo ha fatto più volte durante la sua lunga e straordinaria carriera. Estremamente riservato quanto brillante, il conduttore è sempre molto richiesto e, a quanto pare, a breve potrebbe riprendere ciò che aveva lasciato.

Quello che è certo, e che i fan sanno bene dell’ex star del Karaoke, è che a Fiorello piace cambiare, ma anche tornare alle origini, senza lasciarsi sopraffare dalle leggi della visibilità — in questo caso, si potrebbe dire, letteralmente.

Fiorello ritorna alla radio

Secondo quanto riportato da Adnkronos, Fiorello potrebbe tornare su Rai Radio 2, nel primo pomeriggio, nella stessa fascia oraria che in passato ha ospitato “Viva Radio2“, lo storico programma che ha poi ispirato “Viva Rai2“, grande successo televisivo conclusosi qualche mese fa.

Trasmesso dal 15 ottobre 2001 al 13 giugno 2008, Viva Radio 2 è stato un seguitissimo programma radiofonico, condotto da Fiorello e Marco Baldini, con la partecipazione del maestro Enrico Cremonesi. Un programma che ha fatto la storia per le sue gag comiche, per le imitazioni e i momenti musicali trasmessi dal vivo.

Il format, nato dall’ispirazione di un vecchio programma, sempre di Fiorello e Baldini, W Radio Deejay, ha acquisito con il tempo un carattere tutto suo, anche per la struttura diversa. Nonostante non sia mai uscita in formato pocast, la trasmissione ha comunque pubblicato ben sette CD con le gag più divertenti e un DVD con il backstage. Tra i momenti memorabili, il remix “By one point” legato alla Formula 1 e il giro in costume da majorettes per celebrare il successo dell’album del 2007. Tuttavia, il 27 settembre 2008, Fiorello annunciò la fine definitiva della trasmissione per dedicarsi a nuovi progetti.

Ma ecco che le ultime indiscrezioni raccontano di un possibile ritorno del conduttore proprio alla radio e nel giorno del suo compleanno, il 16 maggio. Sulla questione vige la massima riservatezza ma sarebbe già trapelato il presunto titolo del programma: “Radio 2 Extra“. Nessun ulteriore dettaglio sul cast o sul format, ma le ipotesi sulla durata sono due: potrebbe trattarsi di un esperimento limitato ad alcune settimane, magari fino all’estate, oppure di un anticipazione di un progetto più ampio previsto per l’autunno.

E sul fronte televisivo? Il piccolo schermo non sarebbe totalmente escluso dai progetti di Fiorello. Il conduttore potrebbe raggiungere l’amico Amadeus sul Nove, anche se la Rai cercherà sicuramente di tenerlo tutto per sé, essendo uno dei volti più amati. Per il momento non c’è ancora niente di ufficiale.