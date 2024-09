Dopo una prima edizione in primavera, Piero Chiambretti torna su Rai 3 con la seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, programma che analizzerà l’attualità che ci circonda tramite il punto di vista di ospiti e di interviste. Lo stile di Chiambretti è inconfondibile, così come i suoi programmi mantengono uno stile unico nel loro genere. E questo programma lo conferma. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Donne sull’orlo di una crisi di nervi stasera

Puntata 12 settembre 2024

Nella prima puntata Chiambretti ospita Darko Perić, attore serbo noto per essere stato Helsinki ne La Casa di Carta, e Claudio Martelli, politico e giornalista.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi Rai 3, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da giovedì 12 settembre 2024, alle 21:20, su Rai 3.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Donne sull’orlo di una crisi di nervi su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, cast

Nel corso delle puntate Chiambretti si fa affiancare da un nutrito gruppo di personaggi, soprattutto donne. Al tavolo siedono come ospiti fissi Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano. Di fronte a loro, due uomini: Edoardo Camurri e Gene Gnocchi. Non mancano i collegamenti con i giornalisti Rai all’esterno e i personaggi già visti nella prima edizione.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi Rai 3, autori

Il programma, produzione Direzione Intrattenimento Prime Time, è di Piero Chiambretti con Roberto Ebale e scritto da Tiberio Fusco, Irene Ghergo, Domenico Liggeri, Valerio Palmieri, Paola Antolini, Sabrina Giovannelli, Matteo Mangiagalli, Maria Cristina Massaro, Stefania Sirtori ed Arturo Villone. A cura di Francesco Domenico Carnà e Marta Rascio. Produttori esecutivi Daniela Costantini e Maria Grazia Morino. Regia di Andrea Fantonelli.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi Rai 3, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda edizione sono sei, in onda il giovedì sera. L’ultima puntata va in onda il 17 ottobre.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il film

Il titolo del programma è una chiara citazione dell’omonimo film del 1988 scritto e diretto da Pedro Almodóvar, liberamente ispirato all’opera teatrale “La voce umana” di Jean Cocteau. Il film è visibile in streaming su NOW.