Don Matteo torna su Rai1: la data di inizio, le anticipazioni, chi rivedremo (e chi no)

Don Matteo torna su Rai 1 da giovedì 8 gennaio con la sua quindicesima stagione. Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo e la serie sarà stavolta incentrata sul valore della vocazione, non solo quella religiosa. Oltre al protagonista, a fare ritorno sono Natalina, Pippo, il Maresciallo Cecchino e il Capitano Diego Martini con la sua fidanzata Giulia Mezzanotte. A loro si aggiungono nuovi personaggi come quelli di Irene Giancontieri (la nuova Marescialla Caterina Provvedi), Ninni Bruschetta (il Vescovo), Fiamma Parente (Maria), Edoardo Miulli (Giona Sandrini) e Andrew Howe (Mathias Belli). Tutti saranno chiamati a chiedersi quale sia il proprio posto nel mondo, con nuove indagini che prendono avvio e le storie personali dei personaggi che si sviluppano puntata dopo puntata.

Le anticipazioni sulla quindicesima stagione

Nella scorsa stagione, il Capitano Diego Martini e Giulia Mezzanotte, sorella di don Massimo, hanno conquistato il pubblico con la loro bellissima storia d’amore. I due hanno intenzione di sposarsi, anche se dovranno fare i conti con importanti interrogativi. Diego sembra avere le idee abbastanza chiare, ma la situazione viene complicata a causa di alcune vicissitudini personali; Giulia ha invece appena perso la madre, non ha una vera e propria strada professionale e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo. Arriva intanto una giovane Marescialla della caserma di Spoleto, Caterina Provvedi, chiamata a sostituire il Maresciallo Cecchini, che non ha però intenzione di andare in pensione.

Caterina nasconde tra l’altro un segreto, che condivide all’inizio solo con don Massimo. Quest’ultimo deve intanto affrontare, in questa stagione, nuove sfide. Il prete incontra una giovanissima adolescente incinta e senza memoria, che lui chiama Maria e che accoglie in canonica. Si ritrova così a fare il doppio papà di un neonato di pochi mesi, Max, e di Bart, il bambino con sindrome di Down che aveva già accolto nella precedente stagione. Il protagonista deve inoltre fermare una minaccia che incombe su tutti i personaggi.

Le parole di Raoul Bova su Don Massimo

L’attore ha più volte dichiarato la differenza tra il suo Don Massimo e lo storico Don Matteo, interpretato per anni da Terence Hill. “Don Matteo era un prete illuminato, dispensava consigli” – ha raccontato – “Don Massimo è un prete uomo, un prete che arriva da un grosso errore, un ex carabiniere tormentato dal passato. È un uomo rotto, con una grandissima sofferenza”. E ancora: “Don Massimo aveva scelto una divisa in virtù della sua voglia di giustizia in virtù di principi e grandi valori da difendere, ma di fronte ad alcune prerogative tipiche dell’arma ed essendo costretto a stare a contatto con la malavita si è trovato in conflitto”. Dopo essere stato coinvolto in un incidente durante un’operazione, da capitano si è quindi trovato a vivere un grande problema sul fronte esistenziale.