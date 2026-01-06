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Don Matteo torna su Rai1: la data di inizio, le anticipazioni, chi rivedremo (e chi no)

Il prossimo 8 gennaio inizia la nuova stagione di Don Matteo, la fiction Rai che vede protagonista Raoul Bova.

di Stefania Meneghella
Don Matteo torna su Rai1: la data di inizio, le anticipazioni, chi rivedremo (e chi no)
6 Gennaio 2026 10:00

Don Matteo torna su Rai 1 da giovedì 8 gennaio con la sua quindicesima stagione. Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo e la serie sarà stavolta incentrata sul valore della vocazione, non solo quella religiosa. Oltre al protagonista, a fare ritorno sono Natalina, Pippo, il Maresciallo Cecchino e il Capitano Diego Martini con la sua fidanzata Giulia Mezzanotte. A loro si aggiungono nuovi personaggi come quelli di Irene Giancontieri (la nuova Marescialla Caterina Provvedi), Ninni Bruschetta (il Vescovo), Fiamma Parente (Maria), Edoardo Miulli (Giona Sandrini) e Andrew Howe (Mathias Belli). Tutti saranno chiamati a chiedersi quale sia il proprio posto nel mondo, con nuove indagini che prendono avvio e le storie personali dei personaggi che si sviluppano puntata dopo puntata.

Le anticipazioni sulla quindicesima stagione

Nella scorsa stagione, il Capitano Diego Martini e Giulia Mezzanotte, sorella di don Massimo, hanno conquistato il pubblico con la loro bellissima storia d’amore. I due hanno intenzione di sposarsi, anche se dovranno fare i conti con importanti interrogativi. Diego sembra avere le idee abbastanza chiare, ma la situazione viene complicata a causa di alcune vicissitudini personali; Giulia ha invece appena perso la madre, non ha una vera e propria strada professionale e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo. Arriva intanto una giovane Marescialla della caserma di Spoleto, Caterina Provvedi, chiamata a sostituire il Maresciallo Cecchini, che non ha però intenzione di andare in pensione.

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Le anticipazioni di Don Matteo 15 – tvblog.it

Caterina nasconde tra l’altro un segreto, che condivide all’inizio solo con don Massimo. Quest’ultimo deve intanto affrontare, in questa stagione, nuove sfide. Il prete incontra una giovanissima adolescente incinta e senza memoria, che lui chiama Maria e che accoglie in canonica. Si ritrova così a fare il doppio papà di un neonato di pochi mesi, Max, e di Bart, il bambino con sindrome di Down che aveva già accolto nella precedente stagione. Il protagonista deve inoltre fermare una minaccia che incombe su tutti i personaggi.

Le parole di Raoul Bova su Don Massimo

L’attore ha più volte dichiarato la differenza tra il suo Don Massimo e lo storico Don Matteo, interpretato per anni da Terence Hill. “Don Matteo era un prete illuminato, dispensava consigli” – ha raccontato – “Don Massimo è un prete uomo, un prete che arriva da un grosso errore, un ex carabiniere tormentato dal passato. È un uomo rotto, con una grandissima sofferenza”. E ancora: “Don Massimo aveva scelto una divisa in virtù della sua voglia di giustizia in virtù di principi e grandi valori da difendere, ma di fronte ad alcune prerogative tipiche dell’arma ed essendo costretto a stare a contatto con la malavita si è trovato in conflitto”. Dopo essere stato coinvolto in un incidente durante un’operazione, da capitano si è quindi trovato a vivere un grande problema sul fronte esistenziale.

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