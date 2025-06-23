Don Matteo, rivoluzione nel cast: new entry d’eccezione

Arrivano grandi colpi di scena nella prossima stagione di Don Matteo, arrivato al suo 15esimo capitolo. Vanity Fair ha infatti anticipato una notizia bomba che riguarda la new entry esclusiva della rinomata fiction Rai. Ad entrare per la prima volta sul set è Diletta Leotta, conduttrice e showgirl che negli anni si è fatta conoscere nel panorama televisivo e che ha raggiunto il successo in qualità di volto fisso di DAZN. La conduttrice sportiva si prepara quindi ad una nuova esperienza televisiva che la vedrà stavolta in veste di attrice. Secondo quanto scritto sul giornale, la Leotta apparirà nella nuova stagione della serie tv anche se il suo ruolo è ancora top secret. Le voci dicono che la sua partecipazione potrebbe essere limitata solo a una puntata.

Diletta Leotta nel cast di Don Matteo 15

A non passare inosservata sarà proprio la partecipazione di Diletta nella prossima stagione di Don Matteo. La produzione aveva già scelto in passato altre figure note del mondo dello spettacolo, anche se per qualche episodio. Si ricordano ad esempio Belen Rodriguez e altri volti dello showbusiness. Le indiscrezioni dicono che il suo personaggio potrebbe portare un po’ di scompiglio nella trama, soprattutto all’interno della caserma. Potrebbe trattarsi di una comparsa breve oppure di un ruolo maggiore, ma per il momento non ci sono state conferme a riguardo.

In realtà, la Leotta ha già avuto esperienze da attrice in passato. La showgirl ha infatti recitato nel film 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale?, non nascondendo la sua capacità di adattarsi anche dinnanzi alla cinepresa. La produzione Rai avrebbe quindi deciso di puntare su di lei, facendola però confrontare con una fiction così storica e amata come quella di Don Matteo. Tra l’altro, per lei è un periodo ricco di impegno: oltre al suo lavoro in DAZN, Diletta è anche una voce di 105 Take Away su Radio 105 e conduce il podcast Mamma Dilettante, molto seguito online. Inoltre è mamma della piccola Aria, nata dall’amore con il marito Loris Karius.

Quando andrà in onda Don Matteo 15

Le riprese della nuova stagione della fiction sono iniziate il 9 giugno e continueranno nei prossimi mesi tra Formello e Spoleto. La messa in onda è invece prevista per la primavera 2026. Il protagonista è come sempre Raoul Bova nei panni di don Massimo, ma ci sarà anche Nino Frassica che interpreterà ancora una volta il personaggio del maresciallo Cecchini. Da capire è invece quale ruolo impersonerà Diletta Leotta e in che modo scompiglierà le dinamiche della serie.