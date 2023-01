In origine doveva essere un invito limitato ad una sola puntata, nel tempo invece è diventato ben altro. Antonello Piroso entra ufficialmente nella squadra di Domenica Dribbling, programma che lo ospita dallo scorso 8 gennaio. Ma quella che inizialmente era stata pensata come un’apparizione d’eccezione, o comunque temporanea, si è di volta in volta trasformata in un innesto a tutti gli effetti.

Artefice dell’accordo, siglato fino al prossimo giugno, è certamente Adriano Panatta, uno che Piroso lo conosce bene. I due, infatti, assieme a Fulvio Abbate condivisero la fortunata esperienza di AhiPiroso, conclusasi ormai oltre dieci anni fa. Un’oasi di leggerezza e spensieratezza che occupò la seconda-terza serata di La7 e cementò il rapporto tra il conduttore e l’ex tennista.

L’arrivo di Piroso è coinciso con l’abbandono di Gianfranco Teotino, che affiancava da ottobre Paola Ferrari, Elisa Di Francisca e lo stesso Panatta.

Una reunion nata al Circolo

La reunion, a dire il vero, ha un precedente legato al Circolo dei Mondiali. Pure in quel caso fu Panatta, ospite di Alessandra De Stefano, a proporre la partecipazione dell’attuale voce di Virgin Radio. Un’idea che venne immediatamente raccolta dalla direttrice di Rai Sport, capace ora di vedere un seguito.

Il nuovo format di Domenica Dribbling, partito lo scorso autunno, ingloba tre tranche. La prima, con partenza alle 16, vede alla guida Alessandro Forti e Manuela Pezzola, che cedono il testimone a Dribbling Salute. Il blocco con la Ferrari, invece, prende il via alle 17 e accompagna gli spettatori fino al tradizionale appuntamento con Novantesimo Minuto.