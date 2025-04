Doc, quando andrà in onda su Rai 1 la versione americana della serie: trama e cast

Sta per approdare su Rai il remake a stelle e strisce di Doc, la fortunata serie medica con Luca Argentero come protagonista.

Doc torna in televisione, ma questa volta parla american english. Dopo aver conquistato il pubblico italiano, la fiction medical di Rai 1 è sbarcata negli Stati Uniti. Il remake a stelle e strisce è stato realizzato da Fox. La serie con il dottor Andrea Fanti, talentuoso primario di medicina interna dell’immaginario Policlinico Ambrosiano, ha dunque una “cugina” americana pronta a debuttare anche in Italia.

Insomma: Doc fa il percorso inverso e approda in Italia dopo aver fatto registrare ascolti televisivi che Fox non vedeva da anni. Il trinomio vita-morte-quotidianità delle serie mediche continua a riscuotere successi. Anche la versione in salsa Usa di Doc ha fatto registrare ascolti da record. Il remake americano di Doc – Nelle Tue Mani, la serie con Luca Argentero come protagonista è arrivata su Fox lo scorso 17 gennaio.

I risultati sono stati strepitosi: i 2,2 milioni di spettatori all’esordio sono rapidamente cresciuti fino a 15,6 milioni negli undici giorni successivi (facendo segnare uno sbalorditivo +609%). Una partenza col botto valsa a Doc la palma del debutto più forte tra i prodotti Fox dai tempi di 9-1-1: Lone Star (spin-off di 9-1-1.). La versione oltreoceano del medical drama di Rai 1 a breve arriverà anche da noi.

Doc, il remake americano sbarca in Italia: ecco quando

Il 28 maggio arriverà anche sugli schermi italiani – naturalmente su Rai 1 – Doc, la versione americana di Doc – Nelle Tue Mani. L’adattamento per il pubblico statunitense ha spopolato anche negli States. Il Doc all’americana presenta alcune differenze significative rispetto alla serie in tre stagioni – la quarta è attesa a inizio 2026- che gli spettatori italiani hanno imparato a conoscere e ad amare.

Sta circolando proprio in queste ore il trailer italiano della versione americana di Doc. Il successo oltreoceano del remake è stato di tale portata da spingere la Fox a rinnovare la serie per una seconda stagione. Nella versione made in Usa il protagonista non è un uomo, ma una donna. La “gemella” del dottor Fanti è la dottoressa Amy Larsen, interpretata dall’attrice Molly Parker. La serie è ambientata a Minneapolis, dove il primario di Medicina interna è vittima di un incidente d’auto.

Il violento trauma cranico azzera parzialmente la memoria di Amy, riportandola indietro di otto anni. La dottoressa Larsen si risveglia così convinta di essere ancora sposata con quello che invece è il suo ex marito. Inoltre si ritrova davanti alla figlia, una splendida diciassettenne che però lei ricorda ancora come la bambina che era al momento dell’urto con la macchina. Come se non bastasse, deve fare i conti con tutti i problemi di relazione con i colleghi, vecchi e nuovi.

Trama e cast della versione Usa di Doc

Come nell’originale italiano, anche il modus operandi pre-incidente di Amy le ha alienato le simpatie degli altri medici del reparto (gli appassionati ricorderanno l’atteggiamento altezzoso del dottor Fanti prima maniera, che gli aveva guadagnato il poco lusinghiero titolo di “principe bastardo”). Doc – Nelle tue mani è stato venduto in 85 Paesi. Ma appare straordinario il fatto che abbia ottenuto un remake nella patria delle fiction mediche, con titoli diventati serie di culto con E.R., Grey’s anatomy e il più recente New Amsterdam.

A fianco di Molly Parker troveremo Omar Metwally, Amirah Vann, Jon Ecker, Anya Banerjee, Scott Wolf e Patrick Walker. Il personaggio maschile principale è Metwally, che interpreta il dottor Michael Hamda, direttore sanitario del Westside Hospital, nel ruolo che in Italia è ricoperto da Agnese Tiberi (Sara Lazzaro). Amirah Vann interpreta invece il ruolo della dottoressa Gina Walker (nella serie originale la parte corrisponde a quella di Enrico Sandri), neuropsichiatra e migliore amica di Amy, che segue come paziente dopo l’incidente.

Tra i personaggi principali del cast c’è anche Jon Ecker nella parte del dottor Jake Heller, il medico innamorato di Amy (che però al risveglio non avrà alcun ricordo della relazione, come succede nella serie italiana alla dottoressa Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli).