Dino Giarrusso: età, moglie e figli, perchè ha lasciato le Iene, studi, dove vive

Dino Giarrusso, giornalista e europarlamentare, è uno dei due politici – insieme a Mario Adinolfi – presenti quest’anno nel cast de L’Isola dei Famosi. Eletto alle elezioni europee del 2019 nelle file del Movimento Cinque Stelle, in precedenza Giarrusso è diventato noto al pubblico televisivo per essere stato a lungo uno degli inviati de Le Iene, il talk-show di infotainment in onda su Italia 1.

Nel reality dei naufraghi condotto da Veronica Gentili il volto noto dell’informazione e della politica ha iniziato come uno dei candidati favoriti per la vittoria finale, con le carte in regola per diventare uno dei beniamini del pubblico. Ma le cose sull’isola dell’Honduras, tra liti e alleanze pericolose, finora non sono andate secondo le aspettative della vigilia. Scopriamo meglio il giornalista approdato in politica con il M5S.

Dino Giarrusso, una carriera tra giornalismo e mondo dello spettacolo

A settembre Dino Giarrusso compirà 50 anni. È nato l’11 settembre 1974 a Catania. Nel 1997 si laurea in Scienze della Comunicazione a Siena. I primi passi nel mondo del giornalismo li muove nelle rubriche de La Repubblica, L’Unità e La Sicilia. Al mestiere del cronista il futuro inviato de Le Iene affianca collaborazioni con alcune emittenti televisive locali.

Attivo anche dietro la macchina da presa, realizza spot e documentari. Nel 1999 la passione per il cinema diventa un lavoro: attira infatti l’attenzione di Ettore Scola con il suo corto La fine, con il quale inizia a collaborare nelle vesti di assistente alla regia. Giarrusso si trasferisce così a Roma dove comincia a lavorare stabilmente come aiuto regista, affiancando anche Marco Risi e Ricky Tognazzi. Scrive pure diverse sceneggiature per il cinema e la televisione.

Tra queste le sceneggiature di Patria, Il padre e lo straniero e Youtopia. Recita anche in piccole parti nella fiction Il commissario Manara e nel film Concorrenza sleale. Nel 2014 diventa invitato del programma di Italia 1 Le Iene, dove porta il suo stile irriverente e firma diverse inchieste sul mondo della politica, sugli armamenti e sul tema delle molestie nel mondo dello spettacolo.

Perché Dino Giarrusso ha lasciato Le Iene

Giarrusso lascia il programma nel 2018 per entrare in politica nelle file del Movimento Cinque Stelle con il quale partecipa alle elezioni politiche del 2018, candidato alla Camera. Non viene però eletto in quella tornata elettorale. Va meglio alle elezioni europee del 25 maggio 2019: Giarrusso raccoglie più di 17.000 preferenze e approda al Parlamento Europeo.

Nel maggio 2022 l’europarlamentare rompe con il Movimento Cinque Stelle, da lui accusato di aver perso il coraggio e lo slancio originari. Da allora tenta di stabilire nuove alleanze (da Sud chiama Nord a un tentativo non andato in porto con il Partito Democratico). Da quest’anno Dino Giarrusso è direttore editoriale del quotidiano L’identità. Su Radio Cusano Campus conduce il programma In Dino veritas.

Dino Giarrusso è sposato dal 2019 con Sara Garreffa, di professione avvocato. I due sono convolati a nozze ad Aci Castelli in una cerimonia intima e privata. La coppia vive a Roma e ha due figli piccoli, un bambino e una bambina. Tra le passioni del giornalista ci sono i documentari storici e di cucina siciliana. Quando non è in onda si dedica a lunghe passeggiate in Sicilia, mantenendo così vivo il legame con la terra d’origine.