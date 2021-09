Oggi, mercoledì 15 settembre 2021, a partire dalle ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Dinner Club, il nuovo show Amazon Original che sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2021, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Dinner Club, una produzione Banijay Italia, è una docu-serie di genere cooking travelogue, composta da 6 episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno, che vede la partecipazione dello chef Carlo Cracco, insieme a sei tra i più conosciuti attori italiani.

In questo show, Carlo Cracco intraprenderà sei viaggi in altrettante mete del Belpaese, con l’obiettivo di scoprirne le bellezze culinarie e le tradizioni locali. Al suo fianco, ci saranno, come già anticipato, sei celebrità, una per ogni episodio, con cui lo chef condividerà esperienze gastronomiche avventurose e divertenti.

I protagonisti dei sei viaggi saranno Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea, che compongono, appunto, il Dinner Club.

Stando al comunicato stampa ufficiale, ogni viaggio sarà caratterizzato da “incontri incredibili, paesaggi mozzafiato, momenti divertenti, intimi e naturalmente buon cibo”.

Una volta tornati a casa, il compagno di viaggio di Carlo Cracco dovrà preparare per le altre celebrità, una cena perfetta, mettendo in pratica quello che ha imparato. Lo chef stellato, quindi, in ogni puntata, dovrà trasformare ogni membro del Dinner Club in un vero esperto di cucina. Durante la cena, inoltre, ogni attore condividerà con gli altri il proprio racconto di viaggio.

Dinner Club è un programma scritto da Paola Costa con Laura Mariani, Alessandro Saitta, Daniele Baroni, Marco Soprano. La regia è a cura di Riccardo Struchil.

Oltre che in Italia, lo show sarà visibile anche in più di 240 paesi e territori nel mondo.

La conferenza stampa in tempo reale

Durante la conferenza stampa, interverranno tutti i protagonisti dello show Amazon Original.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11.