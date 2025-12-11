La conduttrice di DAZN Diletta Leotta ha annunciato sui social la sua seconda gravidanza dopo la primogenita Aria, foto sorridenti e distese con il marito Loris Karius

Diletta Leotta è incinta del secondo figlio: l’annuncio social che emoziona tv e tifosi

Diletta Leotta diventerà mamma per la seconda volta. La popolarissima conduttrice televisiva, 34 anni, ha scelto ancora una volta i social per condividere una notizia che incrocia la sua vita privata con la ribalta mediatica: un post su Instagram, albero di Natale sullo sfondo, lei sul divano con un pancione appena accennato, accarezzato dalla mano del marito – il portiere dello Schalke 04 Loris Karius, 32 anni, e da quella della primogenita Aria.

L’annuncio di Diletta Leotta

“Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, ha scritto Diletta, accompagnando lo scatto con un cuore rosso. Un annuncio in perfetto stile Leotta: familiare, scenografico, immediatamente social, ma allo stesso tempo molto diretto nei sentimenti.

La notizia conferma quello che lei stessa aveva raccontato in tv, ospite a Verissimo: dopo la nascita di Aria il desiderio di allargare la famiglia era dichiarato, con la volontà di regalare alla bambina un fratello o una sorella.

Una famiglia tra Milano e Germania, TV e pallone

La seconda gravidanza arriva a poco più di un anno dal primo parto, avvenuto nell’agosto 2023, e a pochi mesi dalle nozze: Diletta e Karius si sono sposati il 22 giugno 2024 con una cerimonia da favola a Vulcano, nelle Eolie. Oggi la coppia continua a vivere una relazione “a distanza controllata”: lei a Milano, dove lavora stabilmente come volto dei pre e dei post partita di DAZN, lui in Germania, dove è alla sua seconda stagione tra i pali dello Schalke 04 di Gelsenkirchen.

Mamma Diletta, sui social e in podcast

Una vita sempre estremamente pubblica quella di Loris e Diletta in un equilibrio spesso evidenziato dai social. Ma anche da un’attività che peer la conduttrice negli ultimi anni si è fatta sempre più intensa e diversificata, tra TV, pubblicità, il suo programma Take Away su 105,un podcast – Mamma Dilettante – di grande successo tutto dedicato alla maternità, le interviste alle donne dello spettacolo realizzate in un format nuovo e uno sguardo sempre molto intenso sulla maternità come percorso complesso ma entusiasmante.