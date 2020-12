Diciamolo con una canzone: Bravi ragazzi

Bravi ragazzi siamo, amici miei

Tutti poeti noi del ’56

A spasso in un mondo che si dà via

La vita è solo acrobazia

Camminiamo sul filo, nel cielo

A più di cento metri dall’asfalto

Siamo un punto là in alto

Bandiere nel vento di città

Restare in piedi è quasi una magia

Tra tanti imbrogli, tanta ipocrisia

Andiamo avanti senza mai guardare giù

Tornare indietro non si può più

Camminiamo allo sbando in un mondo

Che sta quasi per toccare il fondo

Sospesi nel tempo

In crisi da un’eternità

Io vivo come posso, amica mia

Non so chi sono, né di me che sarà

Il mio futuro è qualche metro più in là

Seguo soltanto la mia via

Camminiamo sul filo, nel cielo

Si può cadere da un momento all’altro

Sospesi nel tempo

Spostati nel vento di città