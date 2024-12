Diciamolo con una canzone: Alla fine di tutto

Ecco l’abc delle storie mie finite male

Perché in fondo io non ci so fare con le cose da buttare

E santo venerdì ma poco prima dell’estate

Io non ti lascio, lascia stare, con le rose e con le case

Però non fare così

E ti sento che respiro hai

Sono ridicola, sì

Se ti chiedo come stai-ai-ai-ai

Per superare la notte

Cosa pensavi di fare

Non mi parlare d’amore, non mi parlare d’amore

Amore non mi parlare

Tu vuoi sapere se forse ci ha fatto bene sbagliare

Se per capire che in fondo alla fine di tutto io con te voglio stare

Ancora, ancora, ancora, ancora un altro po’

Lo sai che mi agito

Quando mi immagino che non ti importa più

Problemi invadono i sensi di colpa e tu

Forse hai ragione, vattene amore, senza rancore (rumore)

Non sono le abitudini se dubiti discorsi sempre inutili

Degli unici pezzi di puzzle persi, baby aiutami tu

Se arriva l’errore

Ma tu mi fai sentire così

Come se sapessi dove vai

Sono ridicola, sì

Se ti chiedo come stai-ai-ai-ai

Per superare la notte

Cosa pensavi di fare

Non mi parlare d’amore, non mi parlare d’amore

Amore non mi parlare

Tu vuoi sapere se forse ci ha fatto bene sbagliare

Se per capire che in fondo alla fine di tutto io con te voglio stare

E allora

Cosa non va? Cosa non va?

In questo destino

Se vado sempre di corsa è per averti più vicino

E poi io non avrei mai, non avrei mai

Smesso, ti giuro

Soltanto mi sono persa per non perdere il futuro

Ancora, ancora, ancora, ancora un altro po’

Per superare la notte

Cosa pensavi di fare

Non mi parlare d’amore, non mi parlare d’amore

Amore non mi parlare

Tu vuoi sapere se forse ci ha fatto bene sbagliare

Se per capire che in fondo alla fine di tutto io con te voglio stare

Ancora, ancora, ancora, ancora un altro po’

Testo e musica di Ginevra Scognamiglio, Leonardo Lombardi e Marco Barbieri

Alla fine di tutto, ciò che conta è solo l’Amore…

Buon Natale !