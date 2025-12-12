Sembrerebbe che ci siano di nuovo tensioni tra i due ex, cosa sta accadendo e perché ci sarebbero di nuovo scintille

Di nuovo tensione e gelo tra Al Bano e Romina: cosa sta succedendo

Tra Romina Power e Al Bano ci sarebbero nuovamente forti tensioni, è questo quanto racconta Giuseppe Candela su Chi. Sembrerebbe che questa volta sia il cantante di Cellino San Marco a essere rimasto amareggiato in seguito ad alcune dichiarazioni fatte dalla sua ex moglie.

Parole che proprio non avrebbe digerito e che sarebbero arrivate in un momento già delicato per i due ex che, da quando si sono separati anni fa, sono soliti a vivere questi alti e bassi. Non è la prima volta, infatti, che si parla di forti tensioni tra i due cantanti, era accaduto anche tempo fa in seguito ad alcune dichiarazioni di Al Bano sulle ragioni che avrebbero portato alla fine la relazione con l’artista statunitense.

Al Bano e Romina, ancora dissapori: cosa sta accadendo

Secondo il racconto di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, pare che Al Bano non abbia gradito alcuni passaggi del nuovo libro recentemente uscito dell’ex moglie, in cui parla di lui. Sembrerebbe che la cantante non si sia risparmiata e abbia pubblicato diversi racconti sulla fine del loro matrimonio, ma anche sulla tragica scomparsa della figlia Ylenia e sulla richiesta di presunti ritocchini.

“Parole che avrebbero generato dubbi e soprattutto dispiacere nel cantante di Cellino San Marco“, ha sottolineato Candela sull’ultimo numero in edicola di Chi. Dunque Al Bano non avrebbe gradito le cose dette dall’ex moglie, cosa che avrebbe acuito dissapori già esistenti tra i due, nati in seguito al concerto del cantante di Cellino San Marco in Russia. In quell’occasione la Power aveva deciso di prendere nettamente le distanze dall’ex marito, probabilmente in virtù del loro sodalizio artistico, per dissociarsi dal suo evento, spiegando come per lei quello non era il luogo per parlare di “Felicità”, facendo riferimento alla loro celebre canzone.

Comportamento che Al Bano aveva definito “una coltellata mediatica”. Sempre secondo Candela, i due ex mostrerebbero sorrisi sui palchi dei vari eventi cui si esibiscono, ma il clima dietro le quinte sarebbe molto diverso, “non proprio sereno”. A questa tensione, adesso, si sarebbe aggiunto il malumore di Carrisi per le parole dell’ex moglie nel suo ultimo libro. Non è la prima volta che i due ex commentano i rispettivi dissapori a livello mediatico.

Era accaduto anche qualche tempo fa, quando Al Bano aveva raccontato come poco prima della separazione Romina sarebbe diventata una persona diversa, additando la cosa anche al presunto consumo di marjuana. Parole a cui, poco dopo, fecero eco quelle della Powers, che senza troppi giri di parole, disse: “(…) In America diciamo: “Happy wife, happy life”, ossia “moglie felice, vita felice”. Parole con cui spiegava come l’amore e la felicità vadano nutriti ogni giorno, evitando di riportare ulteriori dettagli.