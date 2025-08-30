“Di nuovo insieme dopo il tradimento”, l’indiscrezione dopo Temptation Island

“Di nuovo insieme dopo il tradimento”, il rumors che riguarda da vicino il famoso viaggio all’interno dei sentimenti.La notizia è appena uscita anche se non è mai stata data l’ufficialità. Dunque il pettegolezzo a riguardo, oltre ad essere particolarmente appetitoso, necessita a breve di altre importanti aggiornamenti. Fatto sta che se si parla di tradimento

“Di nuovo insieme dopo il tradimento”, il rumors che riguarda da vicino il famoso viaggio all’interno dei sentimenti.

La notizia è appena uscita anche se non è mai stata data l’ufficialità. Dunque il pettegolezzo a riguardo, oltre ad essere particolarmente appetitoso, necessita a breve di altre importanti aggiornamenti. Fatto sta che se si parla di tradimento la curiosità dei più è ben presto solleticata. E lo è in maniera più massiccia se si tratta di Temptation Island.

Tanto più che durante la registrazione e la messa in onda delle varie puntate del celebre e seguitissimo viaggio all’interno dei sentimenti, condotto dall’impeccabile Filippo Bisciglia, i colpi di scena sono sempre di casa per la gioia dei veri amanti della adrenalina nonché dei vari cambiamenti.

Inoltre anche nel corso della più recente e seguitissima edizione non sono mancati veri e propri tradimenti che hanno portato poi, inevitabilmente, alla fine di una importante storia d’amore che ha molto appassionato i telespettatori, soprattutto quelli più giovani. Anzi, si era anche mormorato che la ragazza, tornata single, potesse poi salire sull’ambito trono di Uomini e Donne.

Ary e Valerio ancora insieme dopo il tradimento, il rumors

La giovane in questione è la dolce e sensibile Sarah che ha pianto lacrime assai amare durante il falò di confronto con il fidanzato Valerio. Il loro è stato un incontro difficile e molto doloroso che ha messo entrambi in crisi. Lui si è preso una cotta, durante la sua permanenza all’interno del villaggio, per la single Aury con la quale voleva approfondire la conoscenza anche al dì fuori dal programma.

Così ha fatto per un po’, portandola anche, a quanto pare, allo stadio per seguire la loro amata Lazio. Pare però che il ragazzo l’abbia tradita durante una notte brava ma che lei, alla fine, abbia deciso di perdonarlo. Non per nulla i due sono stati di recente avvistati in Sardegna insieme ad altri grandi protagonisti di questa edizione di Temptation Island.

Si tratta dei fidanzati, ora tornati single, Rosario, Marco e Angelo. Ora però non resta che attendere le puntate speciali dedicate al programma e che andranno in onda in prime time su Canale 5 il 15 e il 16 Settembre per sapere se davvero le cose fra Valerio e la sua tentatrice proseguano o meno anche perché, stando all’ascolto di alcuni rumors e di alcune segnalazioni, pare che il ragazzo si sia rivisto a cena anche più di una volta con la sua bellissima ex con la quale, del resto, ha convissuto, nonostante le loro giovanissime età, per molti anni.