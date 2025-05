Di cosa parla Ritorno a Las Sabinas, chi sono gli attori protagonisti: le curiosità sulla soap

Il Paradiso delle Signore 9 si è concluso lunedì 5 maggio. Il gran finale della fortunata soap di Rai 1 è stato il degno sigillo di una stagione che ha confermato i successi delle precedenti edizioni. Uno share costantemente tra il 19 e il 21% era un buon biglietto da visita per una riconferma che, puntualmente, non ha tardato ad arrivare. Viale Mazzini ha da tempo messo in cantiere la decima stagione della serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Appuntamento a metà settembre con Il Paradiso delle signore 10. Nel frattempo, da martedì 6 maggio un’altra soap farà compagnia al pubblico della rete ammiraglia. La serie ambientata nella ruggente Milano del boom economico si concede una pausa e lascia spazio a Ritorno a Las Sabinas, soap spagnola che terrà banco per tutta l’estate nel pomeriggio di Rai 1.

Ritorno a Las Sabinas, di cosa parla la soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore

In originale Ritorno a Las Sabinas si intitola Regreso a Las Sabinas. È una serie tv quotidiana in 70 episodi a sfondo drammatico-romantico. Creata da Eulàlia Carrillo e diretta da Jordi Frades per Disney+, è la prima soap spagnola prodotta per una piattaforma streaming. Presentata in anteprima su Disney+ l’11 ottobre 2024, si è conclusa il 10 gennaio 2025.

Prodotta da Diagonal TV, Ritorno a Las Sabinas andrà in onda nello stesso orario del Paradiso. La soap racconta la storia delle sorelle Molina, Gracia e Paloma, e il loro ritorno, a distanza di anni, nella città natale – la fittizia Manterana – per prestare aiuto al padre malato. Le due sorelle si stabiliscono così nella tenuta di famiglia, che cercheranno di salvare dal dissesto finanziario.

Gracia e Paloma dovranno fare i conti non soltanto con la malattia del padre e i problemi economici. Torneranno a riaffacciarsi fantasmi di un passato che non vuole passare, malgrado i loro tentativi di dimenticarlo. Alla porta delle sorelle torneranno a bussare segreti, intrighi, incomprensioni e rimpianti.

Si rifaranno vivi i retaggi di un tempo che entrambe hanno cercato, invano, di lasciarsi alle spalle dopo la morte di mamma Laura, il drammatico evento che le ha spinte a lasciare la tenuta. La morte però non ha spezzato il legame materno: Laura continuerà a essere una presenza costante nella vita delle sue figlie, specialmente dopo il loro ritorno a Las Sabinas, creando una stretta connessione tra passato e presente.

In particolare il ritorno di Gracia sconvolgerà Miguel Larrea, il suo vecchio amore a un passo dall’altare. In procinto di sposarsi con Esther, l’uomo si ritroverà proiettato all’indietro, assalito da un sentimento che non si è mai spento nel suo cuore. A ghermirlo, tuttavia, saranno anche antiche ferite mai veramente sanate. La serie è autoconclusiva, vale a dire che non sono previste altre stagioni.

Ritorno a Las Sabinas, cast e curiosità della nuova soap di Rai 1

La soap, girata nei pressi di Barcellona, è una rappresentazione fedele dell’ambiente rurale che circonda la principale città catalana. La trama intrigante non è l’unico motivo di interesse di Ritorno a Las Sabinas. A completare la storyline avvincente provvede la ricchezza di un cast composto da attori di prim’ordine. Le due sorelle Molina sono interpretate da Celia Freijeiro (Gracia) e da Olivia Molina (Paloma).

La prima è già nota al pubblico italiano per aver interpretato Adela di Sei Sorelle. Olivia Molina ha un grande seguito in Spagna ed è tra le protagoniste di Fisica e Chimica. Una curiosità: Olivia è la figlia della celebre attrice Àngela Molina, anche lei presente in Ritorno a Las Sabinas nel ruolo di Laura, la madre delle due sorelle.

Invece nella parte di Miguel troveremo Andrés Velencoso (l’Armando de la Ossa di Élite, serie drammatica young adult di Netflix). Nel cast ci saranno anche Miquel Fernández (Tano Larrea Mellado), María Casal (Francisca “Paca” Utrera Orensanz), Natalia Sánchez (Esther Ruiz Utrera) e Nancho Novo (Emilio Molina).