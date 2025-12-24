“Detesto il mio corpo”: lo sfogo dell’ex allieva di Amici

Critiche e commenti cattivi degli haters hanno causato sofferenza ad un’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi che ha ammesso che, di fronte a determinate parole, ha cominciato a detestare il proprio corpo. Entrata nella scuola più famosa d’Italia quando era giovanissima portando a casa anche la vittoria, è diventata presto una beniamina del pubblico continuando a lavorare nella scuola di Amici ma anche in altri programmi Mediaset.

Come accaduto ad altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche la ballerina finisce spesso nel mirino degli haters di fronte ai quali si è lasciata andare ad uno sfogo nel podcast Corporea in cui ha svelato il dolore provato di fronte a critiche che non hanno nulla di costruttivo.

Ex allieva di Amici di Maria De Filippi: “Ecco perché detesto il mio corpo”

La danza continua ad essere il lavoro e la passione dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi che, nel podcast Corporea ha raccontato di aver sofferto molto a causa di un brutto episodio. “Ho incontrato delle persone adulte che mi chiedevano una foto, erano quattro adulti. Una signora dietro chiede chi sono e poi ha cominciato a dire la cicciona. Mi sono sentita colpita e ho avuto un’esplosione. Ho ricominciato a fare terapia e ho anche risposto sui social”.

Con queste parole, Giulia Stabile ha raccontato la dura reazione avuta di fronte ad insulti e commenti negativi arrivati spesso da persone adulte. Di fronte alle foto pubblicate su Instagram dalla Stabile, molti utenti hanno sottolineato il suo cambiamento fisico dovuto a qualche kg in più rispetto alla sua avventura nel talent show come allieva.

A tal proposito, Giulia sottolinea di essersi resa conto in prima persona di aver preso qualche chilo spiegando che “l’ho notato io in primis. Quando vedo tutti quei messaggi inizio a detestare il mio corpo. Non capisco se mi detesto perché lo pensavo prima o per quello che mi stanno dicendo. Adesso sto anche pensando e cerco di migliorare la situazione però mi viene rabbia e mi sembra che sembra che lo sto facendo per gli altri”.

Nell’intervista, Giulia Stabile non nasconde di aver sofferto molto per questi commenti spiegando come, spesso, nelle persone manchi empatia ed educazione invitando, così, le persone a pensare a chi potrebbero avere di fronte quando si lasciano andare a dichiarazioni pesanti sull’aspetto fisico. Oggi, tuttavia, Giulia ha imparato a reagire di fronte ad insulti e commenti negativi come ha spiegato anche agli allievi di Amici 25 parlando dell’odio social.