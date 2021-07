Conosciuto anche Oltre Oceano come uno dei detective di omicidi più celebri degli States, Detective Demery con il suo omonimo docu-reality Una vita contro il crimine è finalmente approdato anche qui da noi. Lo troviamo anche questo pomeriggio in rotazione televisiva su Real Time, canale 31 del digitale, e sono già in molti a chiedersi come sia arrivato fino a qui. Sul piccolo schermo italiano per il canale di casa Discovery soltanto da poco, Detective Demery è invece un volto di punta negli States, non solo grazie alla sua esperienza sul campo dell’investigazione e degli omicidi ma anche grazie alla sua brillante carriera, partita tuttavia in modo più che particolare.

Detective Demery, all’anagrafe Rod Demery, infatti, è uno tra i più celebri Homicide Detective, per dirla all’inglese, degli Stati Uniti. Decise di dedicarsi all’investigazione e al mondo degli omicidi dopo aver assistito alla scomparsa della mamma quando lui era ancora molto piccolo. La madre del Detective Demery infatti tu uccisa brutalmente quando lui aveva solo tre anni, e nonostante le continue ricerche non fu mai trovato l’assassino né il cadavere della donna.

Quando il Detective Demery compì 20 anni, invece, suo fratello venne condannato per aver ucciso diverse persone. Un’infanzia e un’adolescenza segnate, dunque, da delinquenza e traumi non da poco. Il suo passato tuttavia lo ha convinto sempre più ad investire nel suo futuro, combattendo per la legalità e diventando così il famoso Detective che ancora conosciamo oggi. Cosa sappiamo sul nuovo docu-reality di Real Time?

Come riportato dal sito web Zenger.news, il Detective ora continuerebbe a lavorare come investigatore per omicidi e collaborerebbe anche con l’FBI. Il format Una vita contro il crimine sarebbe stato ideato dal canale Investigation Discovery per la televisione americana, prima di approdare anche in Italia su Real Time. Il debutto dello show risale al 2017, ma il docu-reality del Detective Demery avrebbe riscosso talmente tanto successo da avere diverse stagioni confermate una dopo l’altra.

Tra le curiosità professionali che riguardano il Detective di Real Time il fatto che vanti un 99% di professionalità nella risoluzione dei suoi casi. Strano a dirsi, ma di fatto significherebbe che il 99% dei casi trattati dal Detective siano stati risolti da lui stesso, oltre che dal suo staff. Non ci resta che conoscerlo più da vicino, da questo pomeriggio e nei prossimi giorni sempre su Real Time.