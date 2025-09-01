Dentro la notizia, al via il nuovo programma con Gianluigi Nuzzi

Parte oggi uno dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset: Dentro la notizia, l’appuntamento quotidiano condotto da Gianluigi Nuzzi. Il programma Videonews andrà in onda alle 16:45 su Canale 5 da lunedì a venerdì. La trasmissione che raccoglie l’eredità di Pomeriggio Cinque nel daytime pomeridiano ha mire ambiziose.

L’intento di Dentro la notizia è quello di fornire al pubblico della rete ammiraglia Mediaset un’informazione puntuale, rigorosa e al tempo stesso coinvolgente, con approfondimenti sulla cronaca e sull’attualità. Il nome stesso della trasmissione indica il suo obiettivo: portare gli spettatori dentro le notizie e i fatti principali del giorno.

La mission di Dentro la notizia? Non quella di moltiplicare le zone d’ombra, ma di provare a fare chiarezza così da restituire allo spettatore una più cristallina comprensione della realtà. Alla guida del nuovo programma di Canale 5 il pubblico troverà il conduttore che incarna forse al meglio queste esigenze di rigore informativo e capacità comunicativa: Gianluigi Nuzzi, navigato timoniere di Quarto Grado.

Un programma d’informazione per voltare pagina

Dentro la notizia mira ad offrire ai telespettatori uno sguardo completo sugli avvenimenti del giorno spaziando dalla cronaca nera ai fenomeni sociali, dalle truffe ai crimini informatici, senza trascurare storie luminose che parleranno di rinascita e speranza. Il tutto potrà avvalersi di interviste esclusive e testimonianze, oltre al contributo prezioso e competente da parte di inviati sul campo e esperti.

Il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 si concepisce, per dirla con le parole dello stesso Nuzzi, come un «volta pagina rispetto al passato». Un format, in altri termini, che punta a conquistare la fiducia degli spettatori con robuste dosi di rigore, chiarezza e profondità. Gli ingredienti chiave del giornalismo di qualità che punta a informare il lettore, non a orientarlo.



Dietro il progetto di Dietro la notizia, prosegue Nuzzi, c’è «la consapevolezza di avere un pubblico che vuole sempre di più». «Credo che dare la notizia, ma soprattutto l’approfondimento con un racconto degno, con i toni, i colori, le sfumature del pomeriggio sia la scommessa che voglio vincere», aggiunge il conduttore.

Già la prima puntata fissata per le 16:45 di oggi, lunedì 1 settembre, su Canale 5 presenterà agli spettatori immagini esclusive in grado di fare meglio riflettere su alcuni grandi gialli. Ma naturalmente non ci sarà solo cronaca nera. Ampio spazio verrà dato anche a grandi temi di attualità, a cose appassionanti, a storie capaci pure di strappare un sorriso.

Il nuovo corso di Dentro la notizia

Con Dentro la notizia il pomeriggio di Canale 5 si rinnova con un cambio di nome e di impostazione. Il nuovo corso affidato a Gianluigi Nuzzi fa segnare un deciso cambio di rotta rispetto alla classica formula dell’infotainment. Il nuovo programma d’informazione si caratterizzerà per il taglio giornalistico, investigativo e analitico che reso il suo conduttori uno dei volti più autorevoli del panorama televisivo italiano.

«Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti giorno per giorno», ha spiegato il conduttore di Dentro la notizia. «Come un mosaico, il nostro Paese è fatto di tanti pezzettini: solo mettendoli insieme possiamo arrivare alla verità». Il format prediligerà un formato hard news: ritmo serrato, storytelling incisivo. Il gossip lascerà spazio a un’informazione dal taglio più sobrio e professionale.

Un approccio serio ma accessibile che punta a affermarsi come nuovo punto di rifermento dell’informazione pomeridiana. Pur portandosi dietro il background d’inchiesta da Quarto Grado, Nuzzi spiega che Dentro la notizia non sarà uno spin-off di quel programma serale. Il progetto, pensato per il contesto pomeridiano, è costruito su misura per uno spazio televisivo dai ritmi e dalle platee differenti.

Dentro la notizia conferma l’impegno da parte dell’azienda di Cologno Monzese nel presidiare l’informazione con prodotti di qualità, in grado di abbinare intrattenimento, rigore informativo e analisi della realtà.