Deddè: chi è il nuovo cantante di Amici 2024

Nella puntata di oggi, lunedì 16 dicembre, abbiamo assistito all’ingresso di un nuovo cantante di ‘Amici 2024‘. Si tratta di Deddè. Anna Pettinelli, dopo aver preso Ilan Muccino (dopo la sostituzione voluta da Rudy Zerbi con Jacopo Sol), ha deciso di assegnare un banco al giovane cantautore:

Conosciamolo meglio:

Chi è Deddè di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Il suo vero nome è Gabriele, cantautore,19 anni, nato a Torre del Greco (Napoli), vive a Milano con un amico.

“Scrivo di cose realmente accadute, storie di vita belle e brutte, racconto della mia città. Cantare significa esprimere quello che ho dentro”.

Il suo profilo Instagram è @dedde187 che, ad oggi, conta oltre 4500 followers.

Non sappiamo, ad oggi, se sia fidanzato. Suo padre è un artigiano del corallo. Indossa un teschio con le cuffie per rappresentare la passione per la musica fino alla morte. E’ molto legato alla sua famiglia e agli amici di infanzia. E’ molto bravo a cucinare le specialità di mare.

“Mesi di musica, dedizione, passione e attese. Non mi sono mai fermato, chi mi conosce sa bene che sono nato per questo.

Da un garage a una stanzetta, da una stanzetta a uno studio, da uno studio alle prime opportunità. Ho solo 19 anni ma sento di poter raccontare tanto, sono stati mesi stupendi, intensi… vi regalo uno spoiler di un inedito al quale tengo molto. Questa è la mia vita, questo sono io.

Ci sentiamo prestissimo, non vedo l’ora…”

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Mollenbeck

Vybes

Antonia

Deddè

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Jacopo Sol

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Teodora

Dandy

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Francesca

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.