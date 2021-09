Deal with it – Stai al gioco 2021 è la quinta edizione del game show in onda nell’access prime time di Nove con Gabriele Corsi confermato alla conduzione per il quinto anno consecutivo. Il programma, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, ha conquistato ormai una sua fetta di fedelissimi, pronti a seguire Gabriele Corsi e i suoi ospiti vip alle prese con lo scherzo organizzato ai danni di una inconsapevole vittima con l’aiuto di un insospettabile gancio. Se lo scherzo va in porto, il gancio conquista un discreto montepremi. Nelle ultime edizioni, nonostante il Covid, Gabriele Corsi si è spostato lungo la Penisola per organizzare scherzi con diversi ospiti vip in diverse città italiane: e tra le ambientazioni più amate di Deal With It c’è Napoli, che ha dato grandi soddisfazioni a conduttore, ospiti e pubblico.

Deal With It 2021, quando inizia e quando va in onda

Il programma torna il 6 settembre e va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.25 sul canale 9 del DTT.

Deal With It, conduttore

Come dicevamo, Gabriele Corsi è confermato alla conduzione per la quinta edizione consecutiva: il suo stile e la sua naturalezza sono una parte fondamentale del programma, che ha bisogno di una guida precisa e ironica per gli scherzi in stile candid camera e per indirizzare gli ospiti all’interazione, per quanto mediata, con il game e con i concorrenti più o meno consapevoli.

Deal With It 2021, puntate

Il programma ruota intorno a uno scherzo e si svolge ai tavolini di un bar/ristorante ai quali sono seduti due persone, amici o parenti. Uno dei due clienti viene messo alla prova con la proposta di partecipare a un gioco che gli permette di vincere fino a 2mila euro se accetta di indossare un auricolare, tornare in sala ed eseguire gli ordini impartiti direttamente dalla ‘control room’ all’insaputa del partner.

Deal With It – Stai al Gioco 2021, ospiti

Tra gli ospiti della nuova stagione al fianco di Gabriele Corsi ci sono, tra gli altri, Anna Tatangelo, Riccardo Rossi, Valeria Graci, come si vede nel promo pubblicato su FB.

Annunciazione, annunciazione!Da lunedì 6 settembre, ore 20.25 su NOVE, nuova serie di #dealwithit!Può succedere di tutto.E succederà.discovery+ Banijay Italia#birbachimanca #staialgioco #Roma #Napoli #Bari Posted by Gabriele Corsi on Tuesday, August 17, 2021

Deal With It 2021, streaming

Deal With It – Stai al Gioco è in streaming sul Discovery+, dove è disponibile per gli abbonati senza pubblicità.