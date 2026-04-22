De Martino sorprende ancora: torna “Stasera tutto è possibile” con i momenti che non abbiamo visto o che vogliamo rivedere. Da Paolantoni a Izzo, ecco cosa succederà stasera su Rai 2.

De Martino, colpo di scena su Rai 2: dopo il finale di stagione torna “Stasera tutto è possibile” (e ne vedremo delle belle)

Dopo aver archiviato ufficialmente l’ultima stagione appena sette giorni fa, la company di Stasera tutto è possibile decide di non abbandonare il suo pubblico proprio sul più bello.

Mercoledì 22 aprile, il prime time di Rai 2 si trasforma in una sorta di “party di fine anno” con l’appuntamento speciale Anche Stasera tutto è possibile, un viaggio accelerato tra le vette di comicità raggiunte in questi mesi di messa in onda.

Al timone troviamo ancora una volta un istrionico Stefano De Martino, ormai padrone di casa assoluto di un meccanismo che mescola sapientemente il ritmo del varietà classico all’imprevedibilità del gioco puro.

Anche Stasera tutto è possibile: chi (ri)vedremo

Il timone narrativo della serata non seguirà lo schema della gara, ma si lascerà guidare dal puro istinto del divertimento, pescando nel serbatoio dei momenti cult prodotti dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in sinergia con Endemol Shine Italy.

Il cuore pulsante della serata sarà ovviamente il racconto delle imprese dei soliti sospetti. Rivedremo le acrobazie precarie di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, una coppia che ormai si muove nello studio con la confidenza di chi abita in una casa senza pareti dritte.

Accanto a loro, il genio surreale di Herbert Ballerina, la verve travolgente di Giovanni Esposito e l’ironia affilata di Peppe Iodice torneranno a riempire lo schermo, ricordandoci perché questo show è diventato un rito collettivo per milioni di spettatori.

Dalla celebre Stanza Inclinata alle prove di mimo più improbabili, il format internazionale Anything Goes dimostra ancora una volta la sua incredibile tenuta, grazie anche a una scrittura corale che vede De Martino affiancato da veterani del calibro di Stefano Santucci e Stefano Sarcinelli, con la regia dinamica di Sergio Colabona a fare da collante.

È il saluto perfetto prima del lungo letargo estivo: un concentrato di energia pura per chiudere in bellezza una stagione che ha confermato come, in fondo, ridere di gusto sia l’unica cosa seriamente necessaria.