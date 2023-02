DAZN, ultimi giorni per attivare il piano DAZN STANDARD con lo sconto del 30%

DAZN in sconto? Per pochi giorni si può! L’aumento dei prezzi degli abbonamenti a DAZN è stato accolto dalla delusione generale degli utenti che si affidano al servizio di streaming per tutto quello che riguarda la passione calcistica e sportiva più in generale. Le novità annunciate poche settimane fa non sono state ben digerite, a cominciare dalla novità dell’abbonamento annuale che tiene legati i clienti anche nei mesi in cui, in assenza di partite ed eventi sportivi di rilievo, avrebbero messo in pausa il servizio.

La buona notizia per chi vuole avere il massimo da DAZN senza però spendere un occhio della testa arriva in occasione di San Valentino, con una promozione lampo che permetterà di sottoscrivere un abbonamento annuale al piano DAZN STANDARD al prezzo mensile di 20,99 euro invece di 29,99 euro, arrivando a risparmiare 9 euro al mese, vale a dire 108 euro in un anno.

Come ottenere subito DAZN STANDARD col 30% di sconto

L’offerta limitata per San Valentino, sottoscrivibile entro il 14 febbraio 2023, può essere attivata in pochi secondi cliccando sul sito ufficiale lanciato da DAZN per l’evento, DAZN.com/love, cliccando su ATTIVA ORA.

L’apposita pagina per avere DAZN in sconto del 30% per un anno è accessibile soltanto da browser. DAZN precisa che l’offerta non potrà essere attivata tramite l’app ufficiale per smartphone ed è riservata agli utenti, vecchi e nuovi, che scelgono una carta di credito o debito o PayPal come metodo di pagamento.

Come attivare DAZN in sconto del 30% per 12 mesi

I passaggi per attivare la promozione, ed avere così DAZN in sconto del 30% per 12 mesi, sono pochi e semplici:

Vai su Dazn.com/love e clicca su ATTIVA L’OFFERTA

Clicca su ATTIVA ORA

Crea il tuo account inserendo nome, cognome, email e password

Utilizza necessariamente come metodo di pagamento una carta di credito/debito o PayPal

Una volta attivata l’offerta si potrà utilizzare il piano DAZN STANDARD al prezzo scontato di 20,99 euro al mese invece di 29,99 euro per i successivi 12 mesi. DAZN precisa nelle FAQ che “in caso di recesso nei primi 12 mesi saranno dovuti gli sconti fruiti” e che “al decorrere del dodicesimo mese il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente“.